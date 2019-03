Costa Verde, l’hotel dentro un aereo/ Costa Rica, la suite nel relitto di un Boeing

Il Costa Verde, l’hotel ricavato dentro un aereo: in Costa Rica, all’interno del grande e rigoglioso Parco Nazionale “Manuel Antonio” si trova infatti uno degli alberghi più curiosi e al tempo stesso esclusivi dato che è stato ricavato all’interno della ‘carcassa’ di un Boeing 727. A dire il vero non si tratta dell’unica stravaganza del genere in fatto di mete turistiche e di strutture ricettive alternative dal momento che, in giro per il mondo, esistono anche altri seppur sporadici esempi di hotel costruiti nella carlinga di aerei oramai destinati alla pensione come il Jumbo Hotel di Stoccolma (Svezia). Tuttavia, il Costa Verde Hotel, situato in una delle zone più affascinanti del Paese centroamericano, ha una marcia in più anche perché è riservato a un numero davvero esiguo di ospiti per volta.

L’HOTEL DENTRO UN BOEING 727

L’Hotel Costa Verde, infatti, è un albergo a cinque stelle realizzato non solo all’interno ma pure tutto intorno a un Boeing 727 “Fuselage Home” del 1965 e oramai dismesso e quello che colpisce a prima vista chiunque passi nelle vicinanze è che è stato concepito per sembrare il relitto di un velivolo che è appena precipitato e che è rimasto incagliato tra i rami degli alberi. Infatti il Costa Verde è davvero sospeso nel vuoto sulle cime di alcune piante e i rami circondano le stesse camere tanto che gli ospiti, affacciandosi da uno dei finestrini dello stesso Boeing, si trovano letteralmente immersi nella jungla del Parco Nazionale costaricense (ma sempre a due passi dal mare) e vivono dunque questa esperienza in totale simbiosi con la fauna locale. Ma l’esclusività del Costa Verde è data anche dal fatto che al suo interno sono unicamente due le stanze in cui gli ospiti possono pernottare.

LE DUE SUITE E LA TERRAZZA PANORAMICA

Ma non è solo questo a rendere speciale il Costa Verde Hotel nel Parco Nazionale “Manuel Antonio”, nella provincia di Puntarenas: infatti questo Boeing che fa parte dell’omonimo complesso residenziale è una doppia suite che consente al tempo stesso di dormire in due stanze perfettamente accessoriate e di stare a due passi non solo dalla rigogliosa foresta di questa oasi naturale ma pure dalle bellissime spiagge in arenaria bianca di questo angolo del Costa Rica. Gli interni delle due suite sono realizzati in materiali di pregio e la caratteristica è che oltre a poter risiedere nella stessa cabina di pilotaggio del velivolo si gode anche di una vista mozzafiato dalla terrazza panoramica ricavata tra i rami.



