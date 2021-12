TUTTA COLPA DI FREUD – LA SERIE/ Anticipazioni puntata 8 dicembre: Emma si propone

Tutta colpa di Freud, anticipazioni seconda puntata: Emma si propone

Pronta a iniziare la puntata di mercoledì 8 dicembre, alle 21.25 su Canale 5 di “Tutta colpa di Freud – La serie”, con Claudio Bisio nei panni del protagonista, Claudio, psicanalista che si trova alle prese con situazioni difficili ma anche capace di utilizzare la sua ironia, soprattutto con le sue figlie. Proprio un riavvicinamento verso Claudio spinge Emma a presentarsi al colloquio sperando di poter lavorare presto per lui, anche se quest’ultimo ha delle remore. Proseguiranno poi i vari intrecci che vedranno anche Francesco cercare di migliorare la convivenza con le figlie. (agg. di Fabio Belli)

Anticipazioni Tutta colpa di Freud, terza puntata 15 dicembre/ Francesco in ansia

Tutta colpa di Freud, anticipazioni seconda puntata film su Canale 5

Questa sera, mercoledì 8 dicembre, alle 21.25 su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento con “Tutta colpa di Freud – La serie”, con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora. L’esordio della fiction, ispirata all’omonimo film di Paolo Genovese, ha conquistato 2.592.000 spettatori con uno share del 12.6%. La serie è diretta da Rolando Ravello, già regista della serie Immaturi sempre ispirata a un film di Genovese: “Se ne parliamo artisticamente, la sfida più difficile è quella di rispondere al sogno di una persona. Perché Tutta colpa di Freud nasce dall’anima di Paolo. E in questo riuscire a metterci del mio”, ha spiegato Ravello a Revenews, in occasione dell’uscita della serie su Amazon Prime lo scorso febbraio. Ecco le anticipazioni della seconda puntata delle serie: cosa succederà allo psicologo Francesco Taramelli (Claudio Bisio) e alle sue tre figlie?

Tutta colpa di Freud, la serie/ Diretta, anticipazioni 1 dicembre: Claudio è stupito

Tutta colpa di Freud: il matrimonio di Sara e Filippo

Nella seconda puntata di “Tutta colpa di Freud – La serie” Francesco continua il percorso di terapia con Anna, portando a galla il passato con la moglie Angelica, che ha abbandonato la famiglia alla nascita di Emma per seguire come attivista le campagne ambientaliste di una Ong. Marta continua la sua lotta contro la depressione e nello studio del padre incontra Riccardo, un avvocato del lavoro, che sembra poterla aiutare nella vicenda legale contro Ettore. Ma il l’avvocato nasconde un segreto. La giovane Emma, dopo aver rinunciato al trasferimento a Londra, è impegnata nei preparativi dell’addio al nubilato di Sara e fare breccia nel cuore di Claudio. Arriva il giorno del matrimonio di Sara e Filippo, ma Francesco ha lasciato le fedi nello studio di Anna. La psichiatra decide di portare gli anelli in chiesa, ritrovandosi costretta ad assistere all’intera cerimonia nuziale. I festeggiamenti saranno stravolti da un colpo di scena.

LEGGI ANCHE:

Anticipazioni Tutta colpa di Freud la serie, 2a puntata/ Il matrimonio di Sara

© RIPRODUZIONE RISERVATA