Tutta colpa di Freud la serie, anticipazioni ultima puntata/ Un incidente inaspettato

Tutta colpa di Freud, la serie: anticipazioni puntata 22 dicembre 2021

Tutta Colpa di Freud la Serie giunge alla sua ultima puntata di questa prima stagione. La serie tv con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi, Max Tortora e Stefania Rocca protagonisti, dunque, giunge all’appuntamento finale e stando alle anticipazioni non mancheranno colpi di scena e sviluppi sorprendenti. La vita dei Taramelli sembra farsi sempre più intricata. Claudio è arrivato al punto che non riesce più a nascondere i suoi sentimenti. Così, si fa coraggio, raggiunge Emma e le confessa tutto il suo amore.

Anche Riccardo sta vivendo un periodo piuttosto complicato. L’uomo sta facendo i conti con terribili sensi di colpa e quando si ritrova costretto a mentire a Marta finisce nei guai. Nel quarto e ultimo episodio di Tutta colpa di Freud la Serie, in onda questa sera, mercoledì 22 dicembre, su Canale 5 dalle 21.25 circa,

Tutta colpa di Freud, la serie: trama, Chiara è stufa di Matteo

Le anticipazioni di Tutta Colpa di Freud la Serierivelano che Sara sta cercando di portare a termine le pratiche per la separazione. Ma durante alcune ricerche farà una scoperta sorprendente. Chiara, invece, è stanca dei problemi di Matteo e del suo modo di approcciare alla vita. Per questo motivo arriva a maturare la decisione che è bene rompere ogni rapporto. Nel frattempo Francesco capisce di essere innamorato di Anna e non gli resta che vuotare il sacco. Per lui pare quindi arrivato il momento di interrompere la terapia. Così invita finalmente a cena Anna ma la donna non gli ha ancora detto se accetterà o meno l’invito.

In ogni caso tutti i problemi di cuore sembreranno indirizzarsi verso un lieto fine, pure per Matteo e Chiara. Tuttavia, proprio sul più bello, i nostri protagonisti saranno costretti a fare i conti con l’arrivo di un nuovo personaggio e di un triste ed inaspettato incidente.



