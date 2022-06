Tutto Molto Bello/ Su Italia 1 il film con Frank Matano e Paolo Ruffini

Tutto Molto Bello va in onda oggi, martedì 7 giugno, a partire dalle ore 23.45 su Italia 1. Si tratta di un film del 2014 per la regia di Paolo Ruffini, qui alla sua seconda prova da regista, dopo l’esordio con Fuga di Cervelli. Si tratta di una commedia che vede fra i protagonisti lo stesso Paolo Ruffini ma anche Frank Matano, Chiara Francini, Gianluca Fubelli, Angelo Pintus e Nina Senicar: il cast è composto, quindi, praticamente quasi solo da comici che provengono dal cast della trasmissione televisiva comica Colorado, tanto che la casa di produzione è proprio la Colorado Film. Solo Frank Matano, invece, era già stato protagonista della prima pellicola di Ruffini. La colonna sonora, infine, è affidata alla bravura di Claudia Campolongo.

Tutto Molto Bello, la trama del film: un incontro speciale

Leggiamo la trama di Tutto Molto Bello. Giuseppe, interpretato da Paolo Ruffini, e Antonio, che invece ha il volto di Frank Matano, non si conoscono e si incontrano per la prima volta in ospedale, dove le rispettive mogli stanno per partorire il loro primo figlio. Il travaglio, però, sembra essere più lungo del previsto così per ingannare l’attesa i due, che in sala d’aspetto hanno avuto modo di parlare e confrontarsi sulle rispettive situazioni, decidono di lasciare per poco tempo l’ospedale per andare a mangiare una pizza in un locale poco distante. La pizzeria, però, è di dubbia qualità e da questo luogo così surreale inizia una strana avventura che coinvolge questi due futuri papà che non potrebbero essere più differenti. Da un lato, infatti, Giuseppe è una persona precisa, molto inquadrata, che nella vita fa l’impiegato presso l’Agenzia delle Entrate e vuole sempre avere tutto sotto controllo, a cominciare dalla sua famiglia: i genitori della moglie Anna, interpretata da Chiara Francini, lo odia perché durante un controllo fiscale nell’azienda del suocero non ha voluto chiudere un occhio e ha inflitto una pesante mula al suocero Marcello. Antonio, invece, è uno pseudo artista che fa mille lavori per sbarcare il lunario, è sempre allegro e non si preoccupa mai di quello che il futuro gli riserverà. Dalla pizzeria i due si ritroveranno catapultati in una girandola di avventure, accompagnati in questo viaggio da bizzarri personaggi come Eros, interpretato da Gianluca Fubelli, che è un cantante quarantenne fallito, con il cuore spezzato dalla sua ex Katia, che ha le sembianze di Chiara Gensini, alla quale dedica delle serenate molto cattive. Inoltre c’è Serafino, al quale presta il volto Angelo Pintus, un uomo molto buono, attuale compagno di Katia, il quale impazzisce di gelosia quando si tratta della moglie, perdendo il senno della ragione. Non poteva mancare la bella di turno, che è Federica, alla quale dà volto e corpo Nina Senicar, che nella vita fa l’imprenditrice ma proprio per la sua bellezza viene spesso scambiata per una escort, con equivoci e contrattempi. Le avventure di questo strano gruppo si concluderanno alla festa di uno sceicco che utilizza tutto il suo denaro per organizzare eventi nei quali sono presenti i sosia dei personaggi famosi che combattono fra di loro.

