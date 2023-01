Uccise giovane madre: pena ridotta in appello/ 3 anni in meno per Lukas Oberhauser

Pena ridotta di 3 anni per Lukas Oberhauser, il ventiseienne che nel 2020 ad Appiano uccise con 37 coltellate Barbara Rauch, una giovane mamma di 28 anni. A fronte della rinuncia da parte della difesa a tutti i motivi di appello, la pubblica accusa ha fornito il consenso alla riduzione della pena detentiva rispetto alla sentenza di primo grado. Come riportato da Alto Adige, la condanna passa da 26 a 23 anni, con conferma di ulteriori tre anni di cure specializzate.

Lukas Oberhauser uccise Barbara Rauch il 9 marzo 2020 con decine di coltellate: l’uomo si era completamente invaghito della donna, sposatasi da poco e neo mamma. Un delitto efferato, commesso all’enoteca Bordeauxkeller di Appiano, gestita dalla donna insieme al marito. Il killer era già stato denunciato dai coniugi per stalking ed era finito agli arresti domiciliari. Tornò libero, considerato non pericoloso.

3 anni in meno per Lukas Oberhauser

Condannato in primo grado a 26 anni di carcere, la Corte d’assise d’appello di Bolzano ha accolto la richiesta di concordato avanzata dalla difesa d’intesa con la procura generale. Come evidenziato dall’Ansa, il concordato prevedeva un nuovo calcolo della pena al ribasso, in virtù del riconoscimento della continuazione tra i reati contestati, tra i quali lo stalking. Restano confermati i tre anni da scontare in una Rems, ovvero in una struttura sanitaria riservata agli autori di reato affetti da disturbi mentali e socialmente pericolosi. La famiglia dell’imputato aveva già risarcito 600 mila euro nel corso del processo penale, ma si trattava solo di un anticipo: come confermato da Alto Adige, il conto finale della parte civile è di 1 milione e 100 mila euro.

