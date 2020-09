Ucciso l’arbitro Daniele De Santis/ Lecce, muore accoltellata anche la compagna

Tragedia a Lecce dove l’arbitro Daniele De Santis è stato accoltellato e ucciso assieme alla compagna, Eleonora Manta. Ancora ignota l’identità dell’assassino, dileguatosi nella notte dopo una rissa avvenuta nei pressi di un condominio di via Montello, strada che incrocia viale Gallipoli nella zona della stazione ferroviaria del capoluogo salentino. Si tratterebbe di una lite che è degenerata nella maniera più tragica fino ad arrivare all’uccisione della donna e del trentatreenne arbitro, quarto uomo in Serie B e già impegnato nella direzione di incontri in Serie C. L’esordio in cadetteria come quarto uomo era avvenuto in occasione del match Pisa-Benevento. Nel 2017 ha esordito in serie B col ruolo di quarto uomo in Pisa-Benevento. Sul posto si è recato il procuratore capo Leonardo Leone De Castris, anche se come detto si sta cercando di ricostruire l’aggressione che presenta ancora diversi punti oscuri, anche se è già stata avanzata l’ipotesi del movente passionale.

DE SANTIS E LA COMPAGNA GIA’ MORTI ALL’ARRIVO DEI SOCCORSI

All’arrivo dei mezzi del 118 per i primi soccorsi, Daniele De Santis ed Eleonora Manta erano già morti: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, causato dalle numerose coltellate che le due vittime hanno subito. Il condominio in cui è avvenuto il duplice omicidio è quello in cui era residente l’arbitro, nel quartiere Rudiae. Testimoni oculari hanno affermato di aver visto un uomo allontanarsi con un coltello in mano e in giro per la città sono già stati disposti diversi posti di blocco per provare a bloccarne la fuga. La passione di De Santis per l’arbitraggio l’aveva portato a intraprendere una promettente carriera, con oltre 130 partite tra Serie D e Serie C alle spalle: nell’ultima stagione era sceso in campo 18 volte per dirigere partite nel campionato di Serie C. Gli investigatori stanno cercando di fare luce sul movente, la notizia dell’assassinio di De Santis e della compagna ha già fatto il giro della città di Lecce, dove il giovane arbitro era molto conosciuto e stimato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA