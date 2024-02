UCIMU/ Costa (Febemetal) nuovo presidente di ECTA

È italiana la presidenza di ECTA, l’associazione europea degli utensili da taglio che, per i prossimi quattro anni, sarà guidata da Federico Costa, manager director di FEBAMETAL Spa (Grugliasco TO), azienda associata ad UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE da 20 anni e specializzata nella produzione e commercializzazione di utensili standard e speciali. L’imprenditore torinese, eletto nel novembre 2023, riceve il testimone da Marcus Horn, della tedesca Paul Horn GmbH.

Federico Costa ha affermato: “le imprese europee produttrici di utensili si trovano oggi ad operare in un contesto, determinato dalla incertezza geopolitica internazionale. A ciò si aggiunge la complessità introdotta dai nuovi requisiti normativi imposti dall’Unione Europea che rappresenta certamente una sfida per le nostre imprese. L’impegno di ECTA, per i prossimi anni, sarà dunque quello di fornire alle aziende spunti di riflessione e approfondimento, oltre che occasioni di confronto, per meglio orientarsi in questo scenario. Gli incontri e gli eventi annuali, che tradizionalmente accompagnano l’attività di ECTA, saranno incentrati proprio sui temi di maggior interesse per gli operatori europei di questo settore”.

“Come presidente di ECTA – ha aggiunto Federico Costa – lavorerò per incrementare l’immagine dell’industria europea di comparto proponendo iniziative che possano anche contribuire a rafforzarne in modo duraturo il posizionamento nello scenario internazionale. Dopo la partecipazione alla prossima conferenza mondiale sugli utensili da taglio, in programma quest’anno a Osaka, l’associazione sarà impegnata nell’organizzazione, con il supporto di UCIMU, della ECTA Conference che si svolgerà, nel 2025, in Italia”.

Alfredo Mariotti, direttore generale di UCIMU SISTEMI PER PRODURRE ha affermato: “UCIMU è orgogliosa che la presidenza di ECTA torni ad un imprenditore italiano. Siamo certi che Federico Costa, direttore generale della nostra storica associata FEBAMETAL, saprà interpretare al meglio questo ruolo dando prova della capacità, che da sempre contraddistingue i costruttori italiani, di intercettare e interpretare l’evoluzione del mercato. A lui vanno i nostri migliori auguri e la conferma dell’impegno a supportare ECTA nell’organizzazione della prossima ECTA Conference, in programma nel 2025 in Italia”.

