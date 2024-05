Ucraina, deputati Usa chiedono a Pentagono: “Stop divieto uso armi in Russia”/ “Biden ostacola la resistenza”

Guerra Ucraina, dagli Usa una lettera aperta di deputati bipartisan indirizzata al capo del Pentagono ha richiesto formalmente la revoca sul divieto di usare armi americane in Russia. Un provvedimento che secondo i sostenitori della resistenza di Kiev, è necessario annullare per procedere con una azione offensiva che potrebbe colpire obiettivi strategici nel territorio. Come si legge nel documento, che è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’intelligence e difesa degli Stati Uniti, l’Ucraina deve poter accedere a tutte le armi fornite, comprese quelle a lungo raggio, perchè solo in questo modo si potrà colpire in profondità.

Anche Zelensky nei suoi ultimi interventi rivolti a Usa ed Europa, aveva sottolineato questa necessità, per poter continuare a portare avanti le operazioni militari, dicendo anche in una intervista al New York Times: “Gli aerei della Nato dovrebbero abbattere i missili russi nello spazio Ucraino“. La mancanza di alcune tipologie di armi infatti, secondo gli analisti, costituisce una forte limitazione e questo è stato evidenziato anche nella lettera, che accusa apertamente Biden di “Ostacolare la resistenza di Kiev”.

Deputati Usa sostengono le richieste dell’Ucraina: “Servono armi a lungo raggio da usare su obiettivi in Russia”

Dopo le richieste di Zelensky ai funzionari Usa che invitavano a “Fare di più per sostenere l’Ucraina“, un gruppo di deputati bipartisan ha scritto al Pentagono per chiedere di revocare il divieto sull’uso delle armi in territorio Russo. Questo perchè i missili a lungo raggio, forniti proprio dall’America, potrebbero essere utilizzarti per colpire obiettivi in Russia come: magazzini, depositi, e quartier generali in modo efficace. Una strategia che è impossibile da portare avanti solo con i droni.

Oltre a questo, è stato richiesto l’intervento di piloti addestrati per operare sui caccia F-16 da combattimento a mano a mano che il governo ne invierà di nuovi per sostituire la flotta obsoleta. Anche sul fronte della difesa dei civili e della protezione del territorio dai missili russi, i deputati hanno richiesto per gli alleati, di potenziare le difese aree. Per limitare i danni per le infrastrutture critiche e i rischi per i cittadini sono quindi state richieste più batterie Patriot, che possano controllare le vaste aree urbane dell’Ucraina.











