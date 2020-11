Ue: “Ok manovra Italia ma mancano coperture”/ Gentiloni: “No giudizio negativo”

Per l’Ue la manovra dell’Italia è in linea con le raccomandazioni adottate dal Consiglio lo scorso 20 luglio ma alcune misure sono prive di coperture. Questo il giudizio di Bruxelles sulla bozza di documento programmatico di bilancio, riportato dai colleghi dell’Ansa. L’Unione Europea ha messo in risalto che molte misure adottate dal Governo nostrano sono mirate a sostenere l’attività economica in un periodo di incertezza come quello attuale, ma alcune di queste misure «non sembrano temporanee o finanziate da misure di copertura». Stesso giudizio per altri tre Paesi Ue, ovvero Francia, Lituania e Slovacchia. In base a quanto evidenziato dall’agenzia di stampa, nel Dpb sono presenti dei provvedimenti temporanei pari allo 0, 3% e misure “non coperte” pari all’1,1%. Entrando nel dettaglio, queste «includono il taglio nella contribuzione sociale nelle regioni povere, l’estensione della detrazione d’imposta sui redditi da lavoro, l’introduzione del bonus famiglia e risorse più alte ai ministeri e altri servizi pubblici».

UE: “OK MANOVRA ITALIA MA MANCANO COPERTURE”

Nel giudizio Ue sulla manovra dell’Italia viene evidenziato che i rischi sono in aumento a causa dell’emergenza sanitaria, in particolare nei Paesi con squilibri macroeconomici eccessivi, proprio come il nostro caso da 11 anni a questa parte. Nella primavera del 2021 verranno pubblicate le analisi approfondite sul tema, ad oggi la Ue ha tenuto a sottolineare: «Dato il livello del debito pubblico italiano e le grandi sfide di sostenibilità nel medio termine prima dello scoppio della pandemia Covid-19, è importante per l’Italia assicurare che, quando prende misure di sostegno, preservi la sostenibilità di bilancio nel medio termine». La prima reazione politica al giudizio Ue sulla manovra dell’Italia è quella del commissario Paolo Gentiloni: l’ex premier ha tenuto a precisare che mettere in evidenza le misure per cui mancano le coperture «non comporta un giudizio negativo sul merito delle proposte e non richiede – in questa fase – nessuna forma di correzione».



