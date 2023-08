“Ufo hanno preso il controllo di base missilistica ucraina”/ Knapp: “Si è rischiata guerra nucleare”

Gli ufo sarebbero stati ad un passo dallo scatenare la terza guerra mondiale. Ad affermarlo è George Knapp, giornalista super premiato di Las Vegas che da anni si occupa di casi riguardanti gli oggetti non identificati avvistati nei cieli di tutto il mondo, a cominciare da quelli degli Stati Uniti. Stando a quanto si legge su Dagospia, citando Jpost, Knapp avrebbe testimoniato privatamente al Congresso (testimonianza poi ottenuta da Fox News), circa il fatto che i russi avrebbero schierato degli aerei da combattimento per abbattere gli Ufo dopo un incidente che ha spinto il mondo sull’orlo di una guerra nucleare.

Secondo il giornalista sempre i russi avrebbero condotto quella che lo stesso definisce la più grande indagine sugli Ufo mai effettuata al mondo, ed ha spiegato di aver parlato con un funzionario militare, leggasi il colonnello Boris Sokolov, che avrebbe affermato che ci sarebbero stati almeno 45 incidenti aerei con velivoli da combattimento russi scontratisi con degli Ufo, e in tre di questi si sarebbe verificata anche la morte dei piloti.

UFO IN UCRAINA, SI E’ RISCHIATA LA GUERRA NUCLEARE: “POSSONO ESSERE MOLTO PERICOLOSI”

Fra gli incidenti anche quello avvenuto in una base russa di missili balistici intercontinentali con sede in Ucraina, in cui, secondo Sokolov, gli Ufo avrebbero “in qualche modo hanno preso il controllo del sistema di lancio”.

Knapp ha aggiunto: “Gli UFO sono apparsi sopra la base, hanno eseguito alcune manovre davanti a testimoni oculari sbalorditi e poi in qualche modo hanno preso il controllo del sistema di lancio. I missili erano puntati contro gli Stati Uniti. I codici di controllo del lancio sono stati in qualche modo inseriti e la base non è stata in grado di fermare quella che avrebbe potuto dare inizio alla Terza Guerra Mondiale. Poi, altrettanto improvvisamente, gli UFO sono scomparsi e il sistema di controllo del lancio si è spento”. Dopo gli incidenti il ministero della difesa russo ha emesso un ordine di non intervento sugli Ufo, spiegando di lasciarli in pace in quanto “possono avere incredibili capacità di ritorsione”.

