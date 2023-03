Uk, MI5 in campo contro minacce Cina/ Aiuterà aziende a contrastare attacchi hacker

L’MI5, i servizi segreti britannici, starebbero aiutando le aziende locali attraverso dei servizi di spionaggio per contrastare le minacce tecnologiche che giungono dalla Cina. Come si legge stamane sul Times, Pechino viene considerata da molti una minaccia per la cybersecurity, e fra i Paesi in prima fila per contrastare il fenomeno vi sarebbe proprio la Gran Bretagna, così come fatto sapere dal primo ministro Rishi Sunak. Ecco che quindi le “spie” dell’MI5 sarebbe pronte ad aiutare le aziende a contrastare queste presunte minacce.

A riguardo, le organizzazioni e le imprese con sede nel Regno Unito riceveranno una consulenza da parte di esperti sulla sicurezza della National Protective Security Authority, ramo dell’MI5, aiutando a contrastare eventuali attacchi hacker. Rishi Sunak, che oggi incontrerà il presidente americano Joe Biden a San Diego, nonché il primo ministro australiano Anthony Albanese in merito all’accordo Aukus riguardante i sottomarini nucleari, si è intrattenuto con i giornalisti prima del volo dicendo: “La Cina rappresenta un Paese che ha valori molto diversi dai nostri… rappresenta una sfida epocale per noi e per l’ordine globale”.

L’MI5 AIUTERA’ LE AZIENDE BRITANNICHE A DIFENDERSI DALLA CINA, SUNAK: “E’ UN REGIME AUTORITARIO”

E ancora: “È un regime sempre più autoritario in patria e assertivo all’estero, e ha il desiderio di rimodellare l’ordine mondiale”.Quindi il premier britannico ha sottolineato: “L’abbiamo riconosciuta come la più grande minaccia statale alla nostra sicurezza economica”.

Il governo Sunak ha deciso di rimuovere tutte le apparecchiature di sorveglianza collegato alla Cina dai siti del Regno Unito ed inoltre ha bloccato gli investimenti di Pechino nel settore del nucleare e dei microchip all’interno dei confini del Regno Unito. Inoltre, così come sta accadendo in altri Paesi, il Times ha fatto sapere che sarebbe pronto il divieto l’uso di TikTok per i consiglieri per la sicurezza nazionale, da sempre considerata un’app controversia in quanto a privacy.

