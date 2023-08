Uk, ospedali verso abolizione di termini “donna” e “madre”/ Gender choc: tutti i pazienti sono “clienti”

In Uk 77 ospedali hanno aderito al Rainbow Badge Scheme, una iniziativa avanzata dall’NHS che premia le strutture sanitarie che hanno eliminato il “linguaggio di genere” da politiche, moduli e segnali. L’operazione in questione, come riportato dal Daily Mail, prevede anche che siano cancellati termini come “donna” e “madre”, proprio per essere gender fluid e non discriminare i trans. I pazienti saranno da adesso tutti “clienti”, senza distinzioni.

Il programma, commissionato dall’NHS ma gestito da gruppi di lobbying per i diritti dei trans, ha causato non poche polemiche. “È straordinario apprendere che il sistema sanitario nazionale sta dando priorità ai pronomi rispetto alla cura dei pazienti. Sembra che sia disposto a cancellare le donne in modo che possano compiacere i gruppi di campagna guidati da ideologie radicali”, ha affermato l’ex Ministro Ranil Jayawardena. “Qualsiasi progetto che non riconosca il ruolo delle donne e del sesso biologico nel servizio sanitario nazionale contraddice direttamente le linee guida ministeriali e solleva seri problemi di correttezza”, ha aggiunto una fonte vicina al Segretario di Stato Stephen Barclay. Anche sul web in molti sono rimasti inorriditi. In particolare, c’è preoccupazione nei confronti di quelle persone che si identificano come donne soltanto momentaneamente e che sono ammessi nei reparti esclusivamente femminili.

Uk, ospedali verso abolizione di termini “donna” e “madre”: l’iniziativa di NHS e lobbying

I dubbi sul progetto degli ospedali in Uk per l’abolizione dei termini come “donna” e “madre” per diventare sempre più gender fluid insomma non è stata presa bene da molti. Inizialmente l’idea era quella di essere più inclusivi verso i pazienti, ma adesso si è trasformata in un sistema di valutazione con punti. L’NHS ha concordato un accordo da 220.000 sterline in base al quale i principali enti di beneficenza avrebbero valutato le organizzazioni sanitarie in base al loro lavoro. I dati ottenuti dal Daily Mail mostrano che 77 strutture hanno aderito. Di queste, 35 hanno ricevuto un premio di bronzo e solo uno – il Newcastle Hospitals NHS Foundation Trust – d’argento, mentre altri 28 hanno ottenuto un certificato di fase iniziale.

“Il Rainbow Badge Scheme ha avuto un impatto profondamente positivo sull’assistenza sanitaria LGBTQ+ in tutta l’Inghilterra”, ha affermato Stonewall, uno dei gruppi di lobbying per i diritti dei trans che si sta occupando della gestione del programma commissionato dall’NHS, replicando alle polemiche. “Non scriviamo queste politiche da soli e l’idea secondo cui abbiamo il potere di dire ad altre organizzazioni cosa scrivere nelle loro politiche è chiaramente insensata”.











