Uk, solo un terzo degli under 25 sono cristiani/ I musulmani hanno fedeli più giovani

Solo un terzo dei giovani si dichiara cristiano in Inghilterra e Galles. Lo rivelano i dati del censimento, che rivelano come di questo gruppo facciano parte gli under 25, mentre l’età media dei credenti è salita a 50 anni. Non a caso la Chiesa d’Inghilterra ha dichiarato che c’è bisogno di «connettersi con la Generazione Z» dopo che i dati hanno mostrato come gli atei attualmente superino i cristiani in tutta la popolazione al di sotto dell’età pensionabile. I cristiani sono di gran lunga il gruppo più anziano, con un’età mediana che passa dai 45 anni del 2011 ai 51 del 2021. Questo dato può essere raffrontato con l’età mediana per l’intera popolazione che è di 40 anni, in leggero aumento rispetto ai 39 anni del 2011.

Per quanto riguarda le altre religioni, i musulmani sono il gruppo più giovane, con un’età media di 27 anni, in leggero aumento rispetto ai 25 anni di dieci anni fa. L’età media di coloro che non professano alcuna religione è di 32 anni, in aumento rispetto ai 30 anni precedenti. Per quanto riguarda gli induisti e i sikh è di 37 anni, in aumento rispetto ai 32; per gli ebrei è di 41 anni, senza variazioni rispetto al 2011; e per i buddisti è di 43 anni, in aumento rispetto ai 37 del 2011.

I DATI DEL CENSIMENTO SULLE RELIGIONI

I primi dati sull’appartenenza religiosa del censimento 2021 erano stati resi noti a novembre e mostravano che la percentuale della popolazione inglese e gallese che si identifica come cristiana è scesa per la prima volta sotto la metà, passando dal 59,3% del 2011 al 46,2% del 2021. Nello stesso periodo, la percentuale di chi non si riconosce in alcuna religione è aumentata dal 25 al 37,5%. Ma l’Office for National Statistics ha suddiviso questi dati per età. I dati suggeriscono che la percentuale di cristiani continuerà a diminuire, poiché i fedeli più anziani muoiono molto più velocemente di quelli che vengono sostituiti da credenti più giovani, scrive il Times. Senza i credenti over 60, i cristiani non supererebbero più i non religiosi in Inghilterra e Galles.

Se si considera la popolazione di età pari o inferiore a 66 anni, il 41,2% dichiara di non avere una religione, mentre il 40,8% dichiara di essere cristiano. Tra coloro che hanno meno di 25 anni, il 45,5% è ateo, mentre il 33,5% è cristiano. Un altro 10,1% della fascia di età più giovane è musulmano – più alto della media nazionale del 6,5% – mentre l’1,8% è indù, lo 0,9% è sikh, lo 0,5% è ebreo e lo 0,3% è buddista, tutti ampiamente in linea con le medie nazionali. Il gruppo di età meno religioso è quello dei 27enni, il 53% dei quali ha dichiarato di non professare alcuna religione. Tra coloro che hanno più di 66 anni, il 72,7% si identifica come cristiano, mentre solo il 17,2% dichiara di non avere una religione e solo l’1,6% si identifica come musulmano.











