Ullisse Lendaro, marito Anna Valle/ Primo incontro nel 2006. Figli Ginevra e Leonardo

Anna Valle sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 30 gennaio, di Oggi è un altro giorno. L’attrice è sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro, avvocato e produttore di Vicenza. L’attrice e il marito si sono conosciuti sul set del film “MissTake”, pellicola uscita nel 2007: Anna Valle, al suo debutto sul grande schermo con un ruolo da antagonista, interpretava Frida, mentre Lendaro vestiva i panni di una guardia del corpo di nome Manolo.

“Io l’ho conosciuto per lavoro nel 2006, coproducendo con lui il film Miss Take, nel quale recitavamo entrambi. Ci siamo piaciuti subito, ma io avevo interrotto una relazione importante di sette anni con Lorenzo Cocco. Ulisse è stato bravo. Non era sempre presente, ma c’era e sapeva dosarsi. Il corteggiamento è durato qualche mese e quando abbiamo deciso di metterci insieme è stata una corsa verso la felicità”, ha raccontato Anna Valle a Oggi nel 2012.

Ulisse Lendaro e Anna Valle: i figli Ginevra e Leonardo

Anna Valle e Ulisse Lendaro si sono sposati nel 2008 e nello stesso anno sino diventati genitori della loro prima figlia; Ginevra. Nel 2013 è nato invece il secondo figlio, Leonardo. Nel 2017 Ulisse Lendaro ha diretto la moglie nel film “L’Età Imperfetta”. Parlando del marito, in un’intervista al settimanale Grazia, Anna Valle ha detto: “Ulisse è molto presente. Siamo interscambiabili, ma non è un “mammo”. Nessun papà può sostituire la figura materna. La nostra intesa si estende al lavoro: abbiamo prodotto insieme un film, L’audizione, diretto da lui, che ha riservato un ruolo anche a me”. E sul rapporto con i due figli, ha rivelato: “Ce la mettiamo tutta: malgrado il lavoro ci porti spesso fuori casa, cerchiamo di non farlo pesare ai bambini… Abbiamo una vita più movimentata del normale, ma nessuno ne soffre”.

