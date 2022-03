Ulrike Fellrath e Axel, ex moglie e figlio Massimiliano Pani/ La nipote Alma

Chi è Ulrike Fellrath, prima moglie di Massimiliano Pani

Massimiliano Pani, figlio di Mina e dell’attore Corrado Pani, si è sposato due volte. La prima volta con la fotomodella tedesca Ulrike Fellrath. Giovanissimi, diciannove anni lei e ventitré lui, sono diventati genitori di Axel, nato il 7 agosto del 1986. Axel si è laureato in economia, ha lavorato all’estero per marchi di moda importanti e oggi si occupa di una sua piccola azienda che disegna e produce costumi da bagno. Ha anche collaborato con nonna Mina, scrivendo musica e testi di alcune canzoni, come: “Per poco che sia”, “Con o senza te”, “Il frutto che vuoi”, “Il povero e il re”, “Ballerina” e “Fly away”. “Scrive bene. Canzoni alla Jack Savoretti, Paolo Nutini, quel mondo cantautorale pop rock inglese elegante”, ha raccontato Massimiliano Pani in un’intervista a Rockol.

Axel, figlio di Massimiliano Pani

Nel 2018 Axel Pani è diventata padre di Alma, nata dalla sua relazione con Rebecca Barsotti. Con la nascita della prima nipote, Massimiliano Pani è diventata nonno e Mina bisnonna, a soli 78 anni. Rebecca, la compagna di Axel, è figlia di Massimo Barsotti, titolare del noto ristorante Buonamico di Viareggio. Negli ultimi anni Axel Pani ha affinato la propria vocazione di musicista con un’intensa attività tra Francia e Italia, condividendo spesso e volentieri il palco con l’amico parigino Ruben Ruta. Ed è da questo sodalizio è nato il progetto Blanche, aprendo anche alcuni concerti degli Afterhours. “Da questo desiderio di contaminazione e confronto tra me e Ruben nascono i Blanche. Un piccolo gruppo indipendente che dopo due anni di attività tra live e studio ha prodotto un disco omonimo, appena pubblicato”, ha raccontato qualche anno fa il nipote di Mina a “Mina Fan Club”.

