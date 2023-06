Ultima Generazione punta a rivoluzione in Germania/ Le azioni dei seguaci monitorate

Il movimento Ultima Generazione vuole la rivoluzione in Germania. È questo, come riportato da Welt am Sonntag, il timore che hanno le autorità tedesche, tanto che il pubblico ministero di Monaco l’ha definito una “organizzazione criminale”. In sette Stati federali sono stati perquisiti innumerevoli edifici con l’obiettivo di saperne di più sul sistema, sulle strutture e sulle menti che si celano dietro ad esso. Le informazioni tuttavia sono ancora poche e frammentarie.

È certo, comunque, che gli attivisti tedeschi siano profondamente in contatto con quelli internazionali, non soltanto finanziariamente. Anche le strutture interne e le iniziative sono decise dall’alto. Il movimento funziona come una sorta di franchising, tanto che i membri sarebbero anche controllati nelle loro azioni quotidiane. “Ci aspettiamo che il cambiamento rivoluzionario inizi con una resistenza vittoriosa a un governo nazionale e poi si diffonda”, questo è quanto è stato scritto in uno dei documenti del gruppo.

Ultima Generazione punta a rivoluzione in Germania: è un franchising del terrore

La rete, chiamata A22, nel dettaglio, sarebbe undici gruppi climatici fondati nell’aprile 2022 in Paesi diversi che utilizzano la stessa denominazione, quella di Ultima Generazione, e le stesse forme di azione in modo strettamente coordinato. Al vertice del ramo tedesco sembrerebbe esserci il controverso attivista Roger Hallam, ex co-fondatore del gruppo britannico Extinction Rebellion e noto in Germania per la sua banalizzazione dell’Olocausto. Altri nomi noti sono quelli di Henning Jeschke, Lea Bonasera e Melanie Guttmann.

In base a quanto emerso dalle indagini, pare che gli esponenti al vertice delle organizzazioni presenti nei diversi Paesi percepiscano anche uno stipendio. Il denaro infatti è un elemento importante per il movimento. La rete A22 offre persino dei finanziamenti per l’avviamento dei progetti Alcuni soci avrebbero anche fondato una società a responsabilità limitata senza scopro di lucro per gestire meglio le donazioni ed effettuare dei pagamenti ai membri che compiono azioni di successo. È per questo motivo che questi ultimi verrebbero costantemente monitorati.











