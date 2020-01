ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora: Cina, 9 vittime per il coronavirus (23 gennaio)

Secondo le ultime notizie in Cina, le vittime dal coronavirus sono salite a 9. Le persone contagiate in tutto sono 440. Lo ha confermato Lin Bin, vice ministro della Commissione nazionale per la salute. Il virus letale, con focolaio a Wuhan, è stato identificato anche in Thailandia, Guandong, Corea del Sud, Giappone e Taiwan. Negli Stati Uniti d’America è stato registrato il primo caso di contaminazione. Il passeggero sarebbe partito da Wuhan mercoledì scorso ed atterrato all’aeroporto di Seattle. L’uomo è stato immediatamente ricoverato d’urgenza presso un’unità Operativa di Malattie Infettive. La Commissione sanitaria nazionale cinese ha adottato misure straordinarie per bloccare la propagazione dell’ agente patogeno letale. In una nota il vice ministro cinese ha affermato che “C’è la possibilità di una mutazione virale e di una ulteriore diffusione della malattia”. Il Comitato d’emergenza dell’Organizzazione mondiale della sanità ha indetto una riunione in mattinata a Ginevra per stimare la capacità di diffusione del virus paragonabile alla Sars che tra il 2001 ed il 2002, uccise oltre 850 persone. Codice rosso per gli aeroporti internazionali. A spaventare l’Organizzazione mondiale della sanità è l’avvicinarsi del capodanno cinese che vede l’arrivo di milioni di turisti. Tutte le autorità sanitarie sono state allertate.

ULTIME NOTIZIE, IMPEACHMENT TRUMP: NO A UDIENZA TESTIMONI

I testimoni nel processo in Senato contro Trump non verranno ascoltati per velocizzare il verdetto. Pertanto neanche Mick Mulvaney, capo di stato maggiore della Casa Bianca in carica, e John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale, verranno sentiti. La prima udienza del processo d’impeachment si è tradotta in una seduta di oltre 13 ore per circoscrivere le regole direttive. I repubblicani hanno impedito ai democratici di introdurre nel processo nuove prove e testimonianze. Le interpellanze del senatore democratico Chuck Schumer sono state respinte con il voto contrario di tutti i repubblicani. Bocciate anche le istanze del partito dell’Asinello per favorire le testimoniare di Mick Mulvaney, capo del gabinetto della Casa Bianca, di Robert Blair, collega, e di Michel Duffy, responsabile dell’Ufficio Bilancio. Il Grand Old Party ha concesso tre giorni di tempo per le il deposito di memorie dell’accusa e della difesa.

ULTIME NOTIZIE, INCENDIO A SOCCIGLIA: MUORE UNA RAGAZZA

L’incendio è divampato in un’abitazione intorno alle 2.30 a Socciglia, frazione del comune di Borgo a Mozzano. Il padre è rimasto gravemente ustionato nel tentativo di salvare la propria figlia. La madre, alla guida della propria autovettura, mentre stava raggiungendo casa, ha danneggiato un muro lungo la statale del Brennero. La donna è stata soccorsa e trasportata presso un ospedale della zona. Ha riportato un trauma e diverse ferite, ma non è in fin di vita. I pompieri hanno impiegato più di tre ore per domare le fiamme. Si attendono gli esiti dell’esame dell’autopsia per accertare le cause del decesso della ragazza. L’abitazione è sotto sequestro. Gli inquirenti stanno effettuando le indagini per accertare le cause del rogo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA