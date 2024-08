Spento l’incendio alla centrale di Zaporizhzhia: le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina

Nel corso della notte è stato completamente domato l’incendio scoppiato domenica alla centrale ucraina di Zaporizhzia, a renderlo noto sono state le autorità filorusse della regione, in precedenza l’azienda per la centrale di energia nucleare russa Rosatom aveva affermato che una torre di raffreddamento della struttura aveva subito gravi danni. Il presidente ucraino Zelensky ha invece parlato di attacco degli occupanti russi. Intanto la Russia ha annunciato l’evacuazione della zona della regione di Belgorad, al confine con l’Ucraina: “Per la sicurezza della vita e della salute della nostra popolazione, stiamo iniziando a evacuare” ha ammesso il governatore Gladkov. (Agg. di Vincenzo Pennisi)

Venezuela, la proposta degli Stati Uniti/ "Grazia per Maduro, ma lasci il potere"

Ultime notizie, chiuse le Olimpiadi di Parigi

Le Olimpiadi di Parigi si sono chiuse con un oro importantissimo nella pallavolo femminile. L’Italia guidata da Julio Velasco ha battuto gli Stati Uniti con un netto 3 – 0 ribadendo la sua netta superiorità già vista nel 3 – 0 contro la Turchia. L’Italia chiude con 40 medaglie totali come nella precedente edizione di Tokio, ma con 12 ori, due in più rispetto alla edizione giapponese. Medaglie conquistate in molti sport diversi, che disegnano un paese che non vuole rimanere indietro nonostante l’ingresso di molte realtà nazionali in varie discipline. Nella classifica generale delle Olimpiadi l’Italia si piazza al nono posto, mentre il primo è andato alla Cina che ha conquistato 40 ori anche se per il totale delle medaglie vinte la prima nazione sono gli USA con 125, 39 delle quali d’ora.

Omicidio Pierina Paganelli, Dna su bisturi e gonna la chiave per la svolta?/ Reperti potenzialmente decisivi

Ultime notizie, le svolte dell’omicidio di Siena

Dopo le prime notizie di ieri sulla morte della 31enne colombiana, Yuleisi Anna Manyoma Casanova, uccisa con un colpo di fucile, le indagini stanno volgendo su una accusa di omicidio per il marito, aqnche lui colombiano e di 26 anni. I due coniugi al momento dello sparo erano soli in casa e l’ipotesi dell’incidente è stata sostituita da quella di omicidio volontario, a cui si aggiungono la detenzione illegale di armi e munizioni. Per questo l’uomo si trova ancora in carcere.

Ultime notizie, esplosione con un morto all’interno di un trullo a Cisternino

A Cisternino, in provincia di Bari, un uomo di 56 anni, Nicola Sabatino, è morto a causa di una esplosione, dovuto con molta probabilità ad una fuga di gas. Anche la moglie dell’uomo è rimasta gravemente ferita, ed è ricoverata in ospedale all’interno del centro Grandi Ustionati. I proprietari della casa, una coppia di amici di Sabatino e della moglie, che erano loro ospiti in vacanza, sono rimasti illesi. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.00 di stamani ed il corpo dell’uomo è stato estratto dalle macerie senza vita dai vigili del fuoco dopo alcune ore. La zona del trullo esploso è stata messa sotto sequestro per indagare sul fatto.

Omicidio di Siena, donna uccisa con colpo di fucile/ Svolta nelle indagini: il marito resta in carcere

Ultime notizie, le previsioni meteo sulle nostre regioni

Dopo una giornata di caldo atroce come quella di oggi, il caldo aumenterà ancora nei prossimi giorni, con le temperature che continueranno a salire con picchi previsti in diverse zone di 42-43°C nelle giornate di domani e martedì. L’ondata di calore imperversa anche di notte e anche nelle regioni del nord con temperature che in Valle Padana arriveranno anche a 37°C. Un cambiamento del meteo è atteso dopo il giorno di ferragosto.

Ultime notizie, vasto incendio a Roma in via della Pisana

Un vasto incendio si è propagato stamani a Roma in Via della Pisana con fiamme che sono arrivate vicino alle abitazioni ed anche al parco Hydromania. La protezione civile è entrata subito in azione predisponendo delle linee di contenimento del fuoco, con 4 squadre dei vigili del fuoco che stanno operando nella zona. L’area che sta bruciando è cosparsa di sterpaglie e si trova nelle immediate vicinanze del Grande Raccordo Anulare, con il fumo che ha invaso entrambe le carreggiate e quindi ha costretto anche ad una parziale interruzione del traffico. Oltre alle squadre a terra per lo spegnimento dell’incendio opera anche un elicottero.