ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora: incendio in un oleodotto in Nigeria (21 gennaio)

A Lagos, capitale economica della Nigeria, è scoppiato un incendio all’interno di oleodotto di una Compagnia petrolifera dello Stato, nel quartiere Abule-Egba, nel sud est della città. Tre le vittime fino ad ora accertate. A darne notizia è stato un breve comunicato della Lasema, agenzia per la gestione delle emergenze dello Stato. La compagnia petrolifera, nel tentativo di sedare l’incendio, ha chiuso la conduttura. Secondo Morrisi Alagia, attivista del gruppo Environmental Rights Action, il gasdotto sarebbe di proprietà della società ENI. Fonti italiane non hanno dato ancora conferma. Sono ancora in corso le indagini da parte delle autorità competenti per identificare le cause del rogo. Allo stato attuale si presume che l’incidente sia dovuto ad un errore umano durante il tentativo di furto del petrolio. Sulla tragedia avvenuta ieri gli inquirenti non escludono un legame tra il furto e la deflagrazione.

ULTIME NOTIZIE, TRE CADAVERI DI SUB EMERSI IN SICILIA

Tre cadaveri in muta da sub sono affiorati sulle spiagge della Sicilia settentrionale. Nessuna denuncia di scomparsa è stata presentata in questura. Cinquanta panetti da 30 kg sacchetti pieni di hashish, tutti uguali, sono comparsi nello stesso giorno del ritrovamento dei tre cadaveri sulle spiagge limitrofe. Il valore di mercato dei panetti supera un milione di euro. E’ una vicenda anomala che ha interessato diversi procuratori siciliani. Non sono stati riscontrati segni di collutazione sui corpi. Si attende il referto del medico legale per l’identificazione dei corpi devastati dall’acqua marina e per accertare la causa della loro morte.

ULTIME NOTIZIE ROMA, EVACUATO PALAZZO NEI PRESSI DEL COLOSSEO

Gli abitanti di un palazzo di quattro piani, con 20 alloggi, sono stati fatti evacuare per un cedimento del manto stradale di Via Marco Aurelio, nei pressi del Colosseo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine per chiudere il traffico sul quel tratto di strada e l’assistenza alloggiativa, gli agenti del commissariato Celio e la sindaca Virginia Raggi per senitire del doglianze di residenti. I pompieri, in via precauzionale, hanno fatto uscire dalla struttura tutte le famiglie. I 24 abitanti del palazzo sono stati trasferiti all’interno di strutture alberghiere per contenere i disagi. Intanto i tecnici sono al lavoro per capire la causa della voragine.

ULTIME NOTIZIE, SCONTRI TRA VULTUR RIONERO E MELFI: UN MORTO

Ieri pomeriggio a Vaglio Basilicata un uomo è stato investito da un auto ed un altro ferito in gravi condizioni. A pochi chilometri dall’investimento si sono scontrati i tifosi delle due squadre Vultur Rionero e del Melfi. Per Annunziato Vardè, prefetto di Potenza, il sinistro stradale è stato cagionato dolosamente in quanto si è trattato “di un agguato premeditato: un episodio gravissimo e inaudito”. Vardè e il questore di Potenza, Isabella Fusiello, hanno avvalorato la circostanza che l’automobile che ha investito i due uomini si è fermata subito dopo l’impatto. Le forze dell’ordine hanno arrestato 25 tifosi che saranno trasferiti nel carcere del capoluogo.

