ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora: nuove polemiche sull’inizio della scuola (28 Agosto)

In primo piano la pandemia da Covid 19, che registra un incremento di contagi: il bollettino di ieri riporta 1.411 nuovi positivi, cresciuti rispetto ai 1.367 quantificati mercoledì. La Lombardia risulta la regione maggiormente colpita. Da inizio pandemia i decessi nel mondo sono stati oltre 820.000 a fronte di 23 milioni di contagi. I paesi più colpiti si confermano gli Stati Uniti, seguiti da Brasile e Messico.

Ultime notizie, polemiche sulla ripresa della scuola

Infuriano le polemiche sulla scuola: Matteo Salvini annuncia una mozione di sfiducia contro Lucia Azzolina, Ministro dell’Istruzione. Secondo il leader della Lega gli interventi sono inadeguati e la scuola italiana merita di meglio. Oggi intanto è iniziata la distribuzione di gel igienizzanti e mascherine. Sono state approvate anche le linee guida da adottare in caso di sospetta positività di un alunno. Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, conferma che l’apertura delle scuole potrebbe produrre un incremento dell’indice di trasmissione del virus, come già avvenuto in Germania. Tuttavia si tratta di un rischio gestibile e non avrebbe senso ritardare il rientro in classe dei ragazzi.

Stati Uniti, botta e risposta democratici vs repubblicani

Negli Stati Uniti continua il botta e risposta tra democratici e repubblicani in corsa per la Casa Bianca. Secondo il vicepresidente Pence all’America servono altri 4 anni di Donald Trump, che ha saputo mantenere la parola data ai cittadini, portando gli Usa fuori dalla recessione. Joe Biden viene descritto da Pence come un soggetto debole, un cavallo di Troia di cui la sinistra si serve per i propri obiettivi.

Ultime notizie, chi ha ferito gravemente Jacob Blake?

Le autorità di Kenosha hanno identificato il poliziotto colpevole di avere ferito gravemente Jacob Blake, facendo scaturire violente proteste in Wisconsin. Il suo nome è Rusten Sheskey, agente con sette anni di anzianità: avrebbe sparato alla schiena di Blake mentre il giovane stava entrando nella sua auto. L’indagine prosegue ma al momento non sono state formalizzate accuse contro gli agenti coinvolti. Anche lo sport americano scende in campo contro violenza e razzismo: i Milwaukee Bucks hanno deciso di non affrontare i play off con gli Orlando, seguiti da altre squadre tra cui i Los Angeles Lakers. La NBA sta valutando addirittura lo stop alla stagione.

