Ultime notizie/ Oggi ultim’ora Ucraina: NYT “Russia ha distrutto la diga di Kakhovka, ci sono le prove”

ULTIME NOTIZIE: LE PROVE CONTRO LA RUSSIA SULLA DIGA KAKHOVKA (SECONDO IL NYT)

Secondo le ultime notizie pubblicate oggi dal New York Times, ci sarebbero ora le prove della responsabilità di Mosca dietro la distruzione della diga di Kakhovka (danneggiata pesantemente lo scorso 6 giugno con vasti allagamenti in tutta la regione del Kherson in Donbass). «Nonostante siano teoricamente possibili molteplici spiegazioni», sottolinea il quotidiano Usa, ci sarebbero le prove che indicano chiaramente come la diga «è stata paralizzata da un’esplosione provocata dalla parte che la controlla: la Russia».

Sebbene continui il rimpallo di responsabilità tra Kiev e Mosca sull’incidente alla diga, il dossier preparato da ingegneri ed esperti di esplosivi avrebbe indicato nella costruzione dell’impianto un grosso «tallone d’Achille, ed essendo costruita in epoca sovietica, Mosca aveva ogni pagina dei disegni tecnici e sapeva dov’era». La diga di Kakhovka «è stata costruita con un enorme blocco di cemento alla base ed è attraversata da un piccolo passaggio, raggiungibile dalla sala macchine: proprio qui suggeriscono le prove, è esplosa la carica che ha distrutto la diga», conclude il NYT.

MANIFESTAZIONE M5S, BUFERA SU BEPPE GRILLO: LE ULTIME NOTIZIE

È bufera politica in Italia per la manifestazione tenuta ieri a Roma dal M5s a fianco dei lavoratori precari, in particolare fa molto discutere l’intervento dal palco di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5Stelle: «Volete il leader, ma siate i leader di voi stessi. Fate le brigate di cittadinanza, mettete il passamontagna e di nascosto andate a fare i lavoretti, mettete a posto marciapiedi, aiuole, tombini. Fate il lavoro e scappate. Reagite cazzo!», ha detto l’ex comico aizzando la piazza.

«La Schlein, Conte e Grillo, che incita alla violenza, invitando la popolazione a costituire le ‘brigate di cittadinanza’ e a mettere il passamontagna, tutti insieme appassionatamente. Questa è la sinistra che vorrebbe guidare il Paese, ma che per il momento sobilla», attacca Licia Ronzulli di Forza Italia l’indomani nella manifestazione M5s. Da FdI giunge unito il coro di «Parole vergognose, Grillo chieda scusa», mentre la Lega con Calderoli rilancia «Invocare le Brigate, come ha fatto oggi Beppe Grillo, mi fa scorrere un brivido lungo la schiena, evocare gli incappucciati mi fa venire i sudori freddi. Se Grillo ha fatto una battuta – afferma – l’ha fatta di cattivo gusto, se invece a parlare non è il comico ma il politico allora segnalo a chi di dovere i possibili risvolti da un punto giuridico». Silenzio da Elly Schlein presente in piazza sulle parole di Grillo mentre il leader M5s Giuseppe Conte lo difende, «ridicolo coro di indignazione».

RAPIMENTO KATA, ULTIME NOTIZIE: IL MOVENTE È LA VENDETTA?

Secondo quanto riportano le ultime notizie di RaiNews24 stamane, sarebbe stato trovato un cellulare in un cassonetto vicino all’ex Hotel Astor di Firenze durante la massiccia perquisizione per provare a trovare indizi sulla scomparsa della piccola Kata. Nel frattempo, la polizia ha sgomberato l’intero stabile occupato da almeno 9 mesi e starebbe proseguendo le indagini su immagini videosorveglianza e testimonianze per provare a ricostruire chi e dove avrebbe rapito Kata.

Secondo quanto riporta oggi l’ANSA nelle ultime notizie, il rapimento di Kata avvenuto nell’hotel Astor occupato a Firenze «è legato a doppio filo ad un caso di tentato omicidio avvenuto nello stesso posto». Mia Kataleya Chicllo Alvarez, la piccola bimba sudamericana, sarebbe stata portata via per vendetta: «Due settimane prima della sparizione della bimba nello stesso albergo occupato l’ecuadoregno Medina Pelaez è stato spinto giù da una finestra del terzo piano. L’uomo dopo un volo di otto metri si è miracolosamente salvato. Per chi indaga c’è in corso una faida tra due gruppi di sudamericani che gestivano il racket delle occupazioni nel palazzo e di altri traffici loschi. E a farne le spese potrebbe essere stata Kata», riporta il focus di TgCom24.

ULTIME NOTIZIE CINA-USA, LA VISITA DI BLINKEN A PECHINO

Nel momento forse di massima tensione diplomatica e geopolitica tra Usa e Cina della storia recente, ecco l’arrivo del segretario di Stato americano Antony Blinken a Pechino per i colloqui con gli alti funzionari del partito comunista cinese. Le ultime notizie rivelate dalla stampa Usa, l’inviato di Biden ha incontrato il ministro degli Esteri cinese Qin Gang prima di una lunga serie di colloqui privati con altri esponenti del Governo di Xi Jinping.

Blinken è alla sua prima visita in Cina da quando è entrato in carica nel 2021: sta effettuando il viaggio già pianificato lo scorso febbraio quando venne poi tutto annullato per la grave crisi diplomatica esplosa tra i due Paesi con la scoperta del pallone cinese in sorvolo sul territorio americano.

