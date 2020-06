ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora coronavirus, riaperta spianata moschee (3 giugno)

Pubblicità

Dopo una quarantena di 70 giorni, la Spianata delle moschee è stata riaperta. Secondo l’ agenzia di stampa palestinese Maan oltre 2 mila persone si sono subito riversate al suo interno. Prima della riapertura la moschea al Aqsa è stata sanificata. Ogni fedele dovrà rispettare la distanza sociale ed astenersi dal frequentare luoghi di preghiera non sanificati. Oggi l’afflusso dei fedeli è avvenuto in un clima di estrema agitazione dopo che, ad uno degli ingressi della Città vecchia, un ragazzo invalido palestinese era stato ucciso dagli agenti della guardia di frontiera israeliana. Le autorità israeliane hanno avviato subito delle indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Il ministro per la sicurezza interna Amir Ohana ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia del giovane ragazzo ucciso.

ULTIME NOTIZIE LIBIA, 130 CASI DI COVID-19 ACCERTATI

Il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie ha comunicato che in Libia nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 12 nuovi contagi da Covid 19. Dall’inizio della pandemia le persone infette dal virus hanno raggiunto quota 130, mentre il numero dei cessi è salito a 6. Le persone in gravi condizioni fisiche attualmente ricoverate sono 75. Il consiglio presidenziale del governo di Tripoli per contenere la diffusione del coronavirus ha chiuso le frontiere della città di Sebha nel Fezzan ed imposto un coprifuoco totale per 10 giorni. Analoghe misure restrittive sono state prese anche a Ghadames e Al Koufrah.

ULTIME NOTIZIE BRASILE SUPERA FRANCIA PER NUMERO DI DECESSI

Oggi il Brasile ha superato la Francia per numero di decessi a causa della diffusione del coronavirus. Lo ha riferito il Ministero della Salute brasiliano. Il Brasile è diventato il quarto Paese al mondo per numero di morti, raggiungendo quota 28.834. Solo nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie hanno registrato 956 decessi. Nella giornata di oggi si contano più di 26 mila unità, per un totale di 465.166 persone infettate dall’inizio dell’epidemia. Nonostante la grave crisi sanitaria, il presidente Jair Bolsonaro non ha ancora adottato provvedimenti restrittivi. Le autorità sanitarie brasiliane hanno contestato le decisioni del presidente: ancora il lockdown non è stato imposto. Intanto in Perù l’emergenza sanitaria sta collassando.

ULTIME NOTIZIE SUDAMERICA, ACCELERAZIONE CONTAGI SENZA PRECEDENTI

In America Latina le autorità sanitarie hanno registrato oltre 52 mila casi positivi in 24 ore. La settimana è iniziata con un’accelerazione della pandemia senza precedenti. Dall’inizio di gennaio ad oggi si contano oltre 975 mila casi positivi confermati e oltre 50 mila morti. Il diffondersi della pandemia sta colpendo soprattutto le favelas. Le strutture sanitarie pubbliche sono al collasso. Lo riferiscono le fonti Onu. Secondo le autorità sanitarie l’America Latina sta diventando il nuovo epicentro del coronavirus.



