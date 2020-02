Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: Coronavirus, quasi 2000 vittime (18 febbraio)

Secondo le ultime notizie, i morti in Cina per l’epidemia del coronavirus sono quasi 2000, dopo i 110 decessi registrati ieri a Hubei, epicentro del focolaio. Gli esperti internazionali, giunti a Pechino, stanno decidendo come evacuare i 35 italiani bloccati in quarantena sulla nave. In Giappone le autorità governative hanno deciso di cancellare la festa di compleanno dell’imperatore a causa della diffusione del coronavirus. Anche la sessione plenaria del parlamento cinese, un appuntamento annuale che si tiene il 5 marzo, è stata posticipata per prudenza. Intanto la task force dell’Organizzazione mondiale della Sanità sta controllando i criteri di conteggio dell’epidemia. Mi Feng, speaker della Commissione sanitaria nazionale cinese, ha confermato che la diminuzione dei morti in Cina sta prendendo il controllo sulla diffusione dell’epidemia. Intanto le persone ricoverate presso gli ospedali dei Huebei sono oltre 40.000. Più di 1800 sono in condizioni gravi e 7 mila in condizioni critiche. In totale sono 58 mila le persone contagiate dal coronavirus, di cui 41 mila nella sola città di Wuhan. Pechino ha introdotto misure restrittive ai residenti. Gli abitanti di Pechino non posso uscire di casa se non in caso di necessità. Le autorità governative hanno vietato l’uso delle auto fino a nuovo ordine.

ULTIME NOTIZIE, EVACUAZIONE DALLA DIAMOND PRINCESS

L’America, Austria, Canada, Corea del sud, Hong Kong e Taiwan hanno deciso di evacuare i propri cittadini dalla nave. Quattordici americani, risultati positivi al test del coronavirus, sono in volo verso gli Stati Uniti. In una nota il Dipartimento di Stato e quello della Sanità Usa hanno fatto sapere che i passeggeri americani si trovano sull’aereo in un’area di contenimento secondo il protocollo standard. Alcuni americani hanno espresso l’intenzione di non essere evacuati dalla nave crociera, giudicando il piano di governo di Washington poco prudente. Sulla nave crociera 355 persone risultano positive al test del coronavirus.

ULTIME NOTIZIE, AURORA GRAZINI MORTA DOPO LE DIMISSIONI DALL’OSPEDALE

In data 14 febbraio Aurora Grazini era stata al pronto soccorso dell’ospedale di Belcolle a causa di un malessere. La ragazza di 16 anni era stata dimessa dopo qualche ora. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza si era recata al pronto soccorso per un attacco di panico. Grazini non avrebbe accusato dolori fisici. Dopo la dimissione la ragazza è tornata a casa e si è addormentata sul letto dei genitori dopo avere preso delle gocce prescritte, come confermato dai nonni. Il giorno successivo Aurora non si è più svegliata. Gli inquirenti hanno acquisto il referto dell’ospedale di Belcolle. Nella giornata di domani verrà predisposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. Intanto il pubblico ministero sta procedendo per omicidio colposo.



