Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi Covid: variante Omicron, 9 casi in Italia

Ultime notizie Covid: il bollettino del sabato

Nel bollettino odierno del coronavirus si sono registrati 16.632 nuovi positivi con 636,592 tamponi effettuati ed un tasso di positività in calo rispetto al giorno precedente, al 2,6%. Per quanto riguarda le vittime i 75 decessi superano di 1 unità quelli del giorno precedente. Aumenti di pazienti sia per quanto riguarda i reparti ordinari, con 43 unità in più, e per le terapie intensive, 24 in più. Come ha scritto ieri l’Iss nel suo aggiornamento quotidiano, sono al momento stati rilevati 9 casi di variante Omicron in Italia: «Nella piattaforma ICoGen ci sono al momento 9 sequenze depositate per la variante Omicron: 7 del cluster relativo al paziente indice; 1 trovata in un paziente in provincia di Bolzano; 1 in un paziente in Veneto».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 5 DICEMBRE/ 121 terapie intensive, 924 ricoverati

Italia divisa in due da guasti al nodo ferroviario di Firenze

Grandi ritardi e cancellazioni di treni hanno di fatto diviso in due l’Italia. La causa è da ricercarsi nei guasti che hanno mandato in tilt il nuovo software installato di recente presso la stazione di Firenze Campo di Marte, che ha comportato anche una spesa di oltre 40 milioni di euro. Per alcune Frecce si sono avuti ritardi pesanti, con un massimo di 3 ore e 40 minuti. I disagi sono iniziati stamani alle 9.00 nella zona di Firenze e si sono poi allargati al resto d’Italia. Proprio le stesse Ferrovie avevano annunciato l’installazione dei nuovi sistemi parlando di nuove soluzioni, tecnologicamente molto avanzate, in grado di consentire una circolazione ottimale in tutto lo snodo di Firenze e sul resto delle tratte. In giornata si sono avuti disagi anche alla stazione di Roma Termini con le biglietterie invase dai passeggeri per cambio biglietti o annullamenti. Soppressi alcuni treni regionali.

Bollettino coronavirus Italia 5 dicembre/ Dati Ministero Salute: 9 casi di Omicron

Ultime notizie Covid dalla Gran Bretagna

La variante Omicron del coronavirus fa salire i contagi a numeri record in Gran Bretagna, con 150 in totale 75 dei quali solo in Inghilterra. Questo desta grande preoccupazione nella autorità sanitarie che anche perché prima della chiusura dei voli aerei dal Sudafrica, erano stati circa 20mila i passeggeri sbarcati in un mese, sottoposti soltanto ad un test antigenico il secondo giorno del loro arrivo. Gli scienziati invocano quindi una serie di restrizioni per contrastare il contagio. Anche la vicina Irlanda, nonostante sia uno dei paesi nel mondo con la più alta percentuale di vaccinazioni eseguite, si sta preoccupando di questo nuovo aumento dei contagi ed il Premier ha deciso la chiusura delle discoteche e nuovi limiti per 1quanto riguarda gli assembramenti.

Abrignani: "Terza dose? Immunità 5-10 anni o come altre, non si sa"/ "La Omicron..."

Ancora incidenti sul lavoro in Italia: le ultime notizie

Nel nostro Paese non cessano gli incidenti sul lavoro. A Parabiago, nell’hinterland di Milano, un uomo di 41 anni è morto dopo essere stato schiacciato da un forno in una pizzeria sul quale stava svolgendo dei lavori di manutenzione. Il corpo dell’operaio è stato trovato, sotto il forno che aveva ceduto, dal titolare del locale che aveva lasciato la pizzeria per recarsi a pranzo. Immediata la chiamata per i soccorsi al 118, e l’arrivo nella pizzeria di due squadre dei VV.FF, ma purtroppo per l’operaio è stato possibile solo constatare il decesso. Un altro incidente sul lavoro è accaduto a Longiano, in provincia di Cesena, con un 54enne che è deceduto dopo essere stato schiacciato da un sacco contenente 400 chili di bicarbonato. L’incidente si è verificato all’interno di uno stabilimento appartenente ad una azienda agroalimentare, della quale il deceduto era il custode.

Omicidio a Roma nella zona di Primavalle

Adrian Pascu, un pluripregiudicato romeno, è stato ucciso a colpi di pistola nell’androne di un palazzo di via Francesco Maria Greco, nella zona di Primavalle. La morte del 30enne è avvenuta sabato mattina e il corpo è stato trovato all’interno dell’androne dal postino alle 8.30, mentre stava consegnando la posta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA