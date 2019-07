Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi. Interrogatori ok, Cerciello disarmato (31 luglio)

Il Vicebrigadiere ucciso a Roma, Mario Cerciello Rega, aveva dimenticato la pistola in caserma ma non avrebbe avuto il tempo di usarla. E’ quanto emerge dalle ultime notizie sul carabiniere ucciso a Roma, con le autorità che stanno chiarendo la dinamica del delitto. Per quanto riguarda gli interrogatori, la Procura generale ha confermato la regolarità con cui sono stati svolti. Il riferimento va alla discussa foto in cui uno dei due indiziati era blindato su una sedia. “Gli interrogatori sono stati condotti in modo regolare, con tutte le garanzie”, le parole di Giovanni Salvi. “Gli indagati sono stati presentati all’interrogatorio liberi nella persona, senza bende o manette”.

Ultime notizie TAV, autonomie, sicurezza: maggioranza di Governo senza pace

Si alza lo scontro sui temi che dividono la maggioranza. Sulla TAV in particolare sarà guerra di mozioni in Parlamento. La Lega ha ribadito la propria posizione, punzecchiando gli alleati di governo del Movimento Cinque Stella: ‘La TAV si farà a prescindere, opera troppo importante. Perchè restano a governare visto che l’opera si farà? Se per i 5 Stelle la Tav è un delitto, uno spreco, un crimine, un regalo a Macron e al partito del cemento, che ci stanno a fare in un governo che la realizzerà? Se vogliono possono dimettersi, nessuno li obbliga”. La replica del Movimento 5 Stelle ovviamente non si è fatta attendere ed è arrivata tramite una nota: “Così è fin troppo facile, dalla Lega fanno i bulli sulla Tav coprendosi dietro ai numeri di Pd e Berlusconi. Se ogni forza politica votasse per sé passerebbe la mozione M5S”. E sul Decreto Sicurezza Bis si arriva ad avanzare l’ipotesi del voto di fiducia: temi bollenti sulla quale la maggioranza potrebbe trovarsi a vacillare negli ultimi giorni prima delle vacanze estive.

Ultime Notizie Attentati in Sardegna: gli obiettivi sono politici

Si sono fatti registrare due attentati di matrice politica la scorsa notte nel Nuorese: ad Orgali un’esplosione ha distrutto la sede locale del Partito Democratico. A Cardedu è stata invece data alle fiamme l’automobile del Sindaco Piras, eletto con una Lista Civica. Il Segretario dei Dem, Nicola Zingaretti, tuona: “Basta avvelenare i pozzi, il diffuso clima di odio potrebbe portare ad atti e conseguenze ancor più gravi”.

Ultime notizie, UE: frena l’economia e i mercati vanno giù

L’economia europea rallenta e le Borse vanno giù: negative Londra, Parigi e Francoforte, Milano perde due punti. In Italia pesano anche le diffuse incertezze su un probabile ritorno alla recessione. Lo spread torna vicino a quota 200 e stentano ad essere individuate contromisure. Secondo gli analisti si potrebbe andare incontro a un nuovo autunno di crisi se le manovre economiche dei Governi non prenderanno misure forti.

Ultime Notizie: Serena Mollicone fu uccisa in caserma

Dopo diciotto anni di indagini svolta sulla morte di Serena Mollicone: per i PM fu uccisa nella caserma dei carabinieri di Arce. Chiesto il processo per cinque persone, tra cui l’allora Comandante della stazione dei Carabinieri, la moglie e il figlio, tutti coinvolti secondo gli inquirenti nell’omicidio della ragazza per il quale furono architettati diversi depistaggi. Il caso Mollicone aveva portato anche all’arresto di un meccanico poi rivelatosi innocente.

Ultime Notizie, il Comitato Bioetico: ‘Suicidio assistito diverso dall’eutanasia’

Prima apertura da parte del Comitato Nazionale per la Bioetica al suicidio assistito. Viene considerato diverso dall’eutanasia perché la somministrazione delle sostanze necessarie è effettuata dal soggetto stesso e non da altri. In merito però resta la strenua opposizione del mondo cattolico che non accetta la possibilità che la vita possa essere interrotta in maniera arbitraria e volontaria. L’apertura però è importante e potrebbe portare a prossime svolte sul tema in Italia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA