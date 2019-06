Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: l’UE pressa l’Italia sul debito (14 giugno 2019)

L’Italia ha 2350 miliardi di debito, deve quindi procedere con interventi sostanziali e concreti mirati a riequilibrare i conti pubblici ventilando, quindi, l’ipotesi di una manovra bis. Il Ministro dell’Economia Tria smentisce Bruxelles affermando che non servirà alcuna manovra aggiuntiva e si mostra sicuro che nei 20 giorni a disposizione verranno trovate idonee soluzioni per convincere l’Unione Europea a non aprire la procedura di infrazione per eccesso di debito.

Ultime notizie, approvato il decreto sblocca cantieri

Mentre la Camera approvava definitivamente il decreto sblocca cantieri, il Ministro Di Maio, in una dichiarazione alla stampa, si mostra cauto sulla flat tax che dovrebbe servire ad agevolare il ceto medio e non i ricchi. Nella giornata ulteriori scontri nella maggioranza con l’approvazione in commissione di un emendamento, approvato da tutti i partiti tranne che dal M5S, che consente a Radio Radicale di ricevere ulteriori fondi pubblici. Si fa sentire anche Berlusconi dall’opposizione sostenendo che il governo ci fa isolare dall’Europa e proponendo lo scioglimento del CSM a seguito dello scandalo sulle nomine.

Ultime notizie, scontri a Memphis in Australia dopo l’uccisione di un giovane di colore

Gravi disordini in Australia: la polizia di Memphis ha ucciso con 20 colpi di arma da fuoco un giovane ragazzo di colore che scappava da un controllo di una pattuglia, provocando la sollevazione popolare e una serie di scontri. Gli scontri hanno provocato il ferimento di 25 poliziotti.

Ultime notizie, assolti dopo 14 anni: non violentarono la figlia

Ci sono voluti 14 anni, ma alla fine è arrivata l’assoluzione per una coppia di Viterbo accusata di aver violentato la figlia, all’epoca dei fatti di appena 5 anni. La ragazzina, da tempo affidata alla nonna e ora 19enne, dovrà adesso recuperare il tempo perduto. Il Presidente della Camera Penale di Viterbo solleva ancora una volta la durata irragionevole dei processi nel nostro Paese.

Ultime notizie, in aumento le truffe agli anziani

Cresce il numero di truffe rivolte agli anziani che, per la loro solitudine, sono facile preda di criminali senza scrupoli che sanno di poter avere gioco facile con le vittime. In settimana in discussione un testo di legge alla Camera che incrementa le pene per questo reato.

Ultime notizie, invasione di animali a Roma

Dopo la morte di un motociclista che ha investito un cavallo che vagava sulla strada, ci si interroga sul gran numero di animali selvatici che vagano costantemente fra le strade della capitale: mucche, cinghiali, topi e gabbiani il cui numero cresce costantemente in città anche per i cassonetti dei rifiuti svuotati con difficoltà. E con il caldo arrivano anche le zanzare per le quali il Campidoglio ha comunque vietato l’uso di insetticidi tossici.



