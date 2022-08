Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: 11enne morto investito mentre attraversava su strisce

Dramma a Terracina, in provincia di Latina. Romeo Golia, un bambino di 11 anni, orfano di padre, è stato investito alle 23.30 di ieri sera mentre stava attraversando sulle strisce pedonali insieme alla madre. Il piccolo, in base alle ultime notizie, è morto dodici ore dopo l’impatto al Bambin Gesù di Roma, dove era stato trasportato con l’elisoccorso a causa dei gravissimi traumi subiti. A urtarlo è stata un’auto guidata da un ragazzo poco più che maggiorenne, che sfrecciava a tutto gas ed è finita sul marciapiede. Il diciottenne originario di Fondi che era al volante è anche risultato positivo al controllo antidroga, ma negativo a quello dell’alcol. Adesso su di lui peserà un’accusa di omicidio stradale. Una inchiesta sulla vicenda è stata aperta dal sostituto procuratore Giuseppe Bontempo.

ULTIME NOTIZIE, I DATI RELATIVI AL MONITORAGGIO CORONAVIRUS

Nel bollettino relativo all’emergenza Coronavirus emesso nelle scorse ore dal Ministero della Salute i dati continuano ad essere stabili. I nuovi casi di contagio registrati sono stati 35.004, a cui si aggiungono 158 nuovi decessi, con il tasso di contagio che scende al 15,3%. La discesa dei ricoveri continua e le terapie intensive vedono attualmente la presenza di 336 pazienti con una diminuzione di 15 unità rispetto al giorno precedente. Scende anche il numero dei pazienti ordinari, a quota 9.028, con un calo di 368 unità. Per quanto riguarda le reinfezioni la percentuale secondo il bollettino dell’Iss è del 13,1% con un aumento dello 0,4%. In merito alla campagna di vaccinazione, invece, le quarte dosi del siero che sono state iniettate dall’inizio sono quasi 2 milioni.

ULTIME NOTIZIE, ANCORA INCENDI NEL NORD ITALIA

Le ultime notizie che arrivano dall’Italia rivelano che il Centro Nord deve ancora fare i conti con il fuoco. Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato stamani in tarda mattinata nella zona del Carso, vicino a Duino. Le fiamme sono divampate molto alte e per precauzione, mentre i vigili del fuoco sono all’opera per lo spegnimento, sono stati bloccati un tratto ferroviario ed uno autostradale, che sono vicini alla zona pericolosa. Anche in Piemonte e specificatamente nel comune di Piverone nella zona del Canavese è scoppiato un incendio che ha danneggiato diversi vigneti, e si è avvicinato anche alle case. L’estensione di quest’ultimo, che potrebbe essere stato causato da una sigaretta, è stata contenuta dai vigili del fuoco, che sono intervenuti rapidamente in zona, ma restano da quantificare i danni subiti dai vigneti.

ULTIME NOTIZIE, INCIDENTE CHOC IN CROAZIA

Un altro incidente choc è avvenuto in Croazia. Il bilancio è drammatico. Un autobus polacco che stava viaggiando verso Medjugorje e si trovava a circa 50 chilometri da Zagabria, con a bordo 43 pellegrini, si è schiantato intorno alle 5.40 dopo essere sbandato, molto probabilmente per un colpo di sonno dell’autista. L’uscita di strada in base alle ultime notizie ha provocato 12 morti e 30 feriti, alcuni dei quali in modo grave. I medici che li hanno in cura stanno facendo il possibile per salvarli, ma temono per la loro vita. L’autostrada sulla quale stavano viaggiando in questo periodo di alta frequenza di turisti è molto trafficata. Le immagini dell’autobus appoggiato su un fianco sono state mostrate dalla televisione croata.

ULTIME NOTIZIE, DUCATI IN POLE POSITION A SILVERSTONE

Per quanto concerne le ultime notizie di sport, invece, quest’oggi riprende dopo la pausa estiva il campionato mondiale di motociclismo con la disputa del GP d’Inghilterra sulla pista di Silverstone. Al termine delle qualifiche la pole posizione è stata conquistata dal francese Zarco, in sella ad una Ducati della scuderia Pramac, che ha preceduto un altro francese, Vinales, sull’Aprilia, e Miller, su Ducati, che completano la prima fila. L’attuale leader della classifica mondiale, Quartararo, si è classificato quarto, precedendo il ducatista Bagnaia e Aleix Espargarò che, dopo essere caduto nella sessione precedente, ha comunque portato la sua Aprilia in sesta posizione. A chiudere l’elenco dei primi 10 piloti in griglia due italiani al settimo e ottavo posto, Bezzecchi e Bastianini, poi al nono lo spagnolo Jorge Martin ed al decimo Luca Marini.











