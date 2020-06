ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, 30 migranti annegano in Tunisia (12 giugno)

Pubblicità

Secondo quanto riferito dalla Marina tunisina ieri al largo della Tunisia più di 30 persone sono annegate. I corpi senza vita sono stati recuperati al largo delle isole Kerkennah. Il numero delle vittime potrebbe essere destinato a salire. Il peschereccio, che trasportava 53 emigranti subsahariani, era diretto verso l’isola di Lampedusa. Lo ha reso noto il sito informativo tunisie numerique: secondo le autorità tunisine i corpi rinvenuti appartengono a 22 donne, 9 uomini, 3 bambini, di vari villaggi dell’Africa sub-sahariana ed un uomo originario di Sfax, che sarebbe stato al timone del barcone inabissato per cause ancora da accertare.

ULTIME NOTIZIE COVID-19, INDIA VEDE AUMENTARE I CONTAGI

Il numero delle persone contagiate da Covid 19 è aumentato. Lo ha riferito il Ministero della sanità dell’India. Nelle ultime 24 ore i contagi hanno superato la soglia di 5 mila unità per il terzo giorno consecutivo. Le autorità sanitarie del Paese hanno registrato 5835 nuovi casi nelle ultime 24 ore, un bilancio che porta il totale a quota 119.536, mentre il numero delle persone decedute ha superato quota 2 mila, 100 in più rispetto a ieri. Le regioni più colpite sono ancora il Punjab (oltre 45 mila casi) e il Sindh ( oltre 43 mila unità). Dal 7 maggio sono guarite 2083 persone, per un totale di 38391 dall’inizio dell’epidemia. Ad oggi 1681 ricoverati sono in condizioni critiche (+64). Il presidente Arif Alvi per limitare la diffusione della pandemia ha imposto il lockdown per tre settimane. Nel frattempo è iniziata la campagna quotidiana di tamponi. Lo ha riferito il Daily Sadaehaq Dera Ismail Khan.

ULTIME NOTIZIE BRASILE, OLTRE 38MILA MORTI PER CORONAVIRUS

In Brasile i morti per Covid 19 hanno superato quota 38 mila. Solo nelle ultime 24 ore i nuovi decessi sono stati 1200, mentre le persone contagiate in totale sono circa 740 mila, un numero che porta il Paese in seconda posizione per numero di malati di coronavirus al mondo. Per quanto concerne il numero delle vittime, il Brasile è al secondo posto dietro gli Stati Uniti. Segue la Gran Bretagna. L’epicentro dell’epidemia in Brasile risulta ancora lo stato di San Paolo con oltre 150 mila contagi e 5546 vittime. Intanto è da una settimana che è iniziata la campagna di screening anche nelle zone più distanti del Paese. Dopo la presa di posizione da parte presidente Bolsonaro di non divulgare il bilancio complessivo dei contagi, perché deviante, il governo ha avuto un ripensamento e ha ricominciato a rendere pubblici i dati sul sito ufficiale. La decisione è stata imposta dalla Corte suprema brasiliana al ministero della Sanità. Intanto la situazione economica del Paese a causa del coronavirus sta peggiorando. Nonostante alcune città siano ritornate alla normalità, molte zone del Paese sono in lockdown.



