Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: 75 morti Covid. M5S-PD rottura in Sicilia (23 agosto)

Il bollettino del Coronavirus relativo al 22 agosto parla di 10.418 nuovi casi di contagio a cui si aggiungono 75 decessi. I tamponi effettuati sono stati 63.188. I dati sono leggermente in aumento rispetto a quelli del lunedì precedente, giorno di Ferragosto, nel quale sono stati processati meno tamponi come in ogni festivo. Il numero dei ricoveri è sceso nei reparti di intensiva dove ora sono 255, mentre si è avuto un incremento di 74 ricoveri nei reparti ordinari. L’Emilia Romagna è la regione con il maggior numero di casi, davanti a Lombardia e Lazio.

Ultime notizie: rottura M5S-PD in Sicilia

In Sicilia è stato rotto l’accordo per le regionali tra M5S e PD. La rottura è arrivata dopo quella a livello nazionale. Anche Caterina Chinnici, che era stata designata attraverso le primarie, sembra volersi ritirare dopo questa decisione. Per quanto riguarda i grillini sembra che il candidato per la Presidenza della regione sia Nuccio di Paola, attualmente capogruppo all’assemblea regionale siciliana.

Ultime notizie: megascoperta di giacimenti di gas da parte di Eni e Total

Una scoperta potrebbe far calmare il prezzo del gas, in salita ormai da mesi. Eni e Total hanno effettuato una grande scoperta: si tratta di un importante giacimento di gas che ha una potenzialità di 70 miliardi di metri cubi e che si trova al largo dell’isola di Cipro. La serie di lavori per estrarlo potrebbero durare 2 anni. Questo pozzo, che le due società hanno denominato Cronos, è situato a circa 160 chilometri dall’isola e ad una profondità di 2.287 metri. Il giacimento si trova all’interno di una concessione esistente. Prima dei lavori verranno effettuate nuove ricerche.

Ultime notizie: ubriaca la soldatessa americana che ha investito il ragazzo a Pordenone

La marine statunitense che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha investito Giovanni Zanier, a Pordenone, era ubriaca. La donna, in auto, è finita sul giovane che si trovava in un gruppo di amici, uccidendolo. L’alcol test ha infatti rilevato che la quantità di alcol era quattro volte superiore al limite consentito. La donna si era fermata per prestare i soccorsi e si trova attualmente agli arresti domiciliari all’interno della sua base ad Aviano. Le indagini proseguono: la marine dovrebbe subire il processo negli Stati Uniti in base ad una convenzione stipulata a Londra nel 1951 e che riguarda i militari Nato di stanza in Europa.

Ultime notizie: Bacoli, ottantenne spara alla moglie e si barrica in casa

Nella giornata di ieri un ottantenne ha sparato alla moglie a Bacoli, comune in provincia di Napoli e si è poi barricato in casa. La donna, colpita da due spari, non è in pericolo di vita. Immediatamente è arrivato un negoziatore dei carabinieri per convincere l’uomo ad aprire la porta. Un tentativo è stato effettuato anche dalla figlia. Dopo una giornata di trattative, intorno alle 23.30 di ieri sera, i carabinieri hanno fatto irruzione nella sua abitazione: l’anziano è stato bloccato e la pistola recuperata e sequestrata.











