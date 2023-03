Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, allarme centrale Zaporizhzhia: “Si rischia Fukushima”

Torna l’allarme per la centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, da più di un anno nelle mani dei russi. Secondo quanto fatto sapere da Kiev, esisterebbe “Il rischio di un guasto dei sistemi di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Questo potrebbe significare un possibile scenario di Fukushima”. Uno scenario a dir poco inquietante che speriamo non possa mai verificarsi ma in ogni caso il calo dell’acqua dal bacino idrico di Kakhovka, potrebbe causare dei danni alla centrale nucleare più grande d’Europa.

“Questo potrebbe significare un possibile scenario di Fukushima nel mezzo del continente europeo a causa della Russia”, ha ribadito il concetto il ministro della Protezione ambientale e Risorse naturali dell’Ucraina, Ruslan Strilets, attraverso la propria pagina Facebook. Intanto è tornato a parlare il presidente americano Joe Biden, che ha mandato un messaggio alla Russia dicendo: “Attacco a membro Nato è attacco a tutti”, mentre l’Onu ha accusato sia Mosca quanto Kiev di aver eseguito delle esecuzioni sommarie di prigionieri di guerra durante l’invasione.

Un intervento record è stato portato a termine presso il prestigioso ospedale di Torino, Molinette. Si tratta di un’operazione che, come sottolinea TgCom24.it, ha permesso di ridare la vista, anche se in modo parziale, ad un anziano signore di 83 anni, che da tempo era affatto da totale cecità in quanto riportante due diverse tipologie.

I medici dell’equipe che ha portato a termine l’operazione record hanno eseguito un autotrapianto di cornea, con l’aggiunta di sclera e congiuntiva, che ha permesso di ricostruire un occhio vedente da due non vedenti, primo intervento al mondo di questo tipo. L’anziano aveva perso la vista dall’occhio sinistro da 30 anni, e negli ultimi 10 anni anche l’occhio destro l’aveva abbandonato. “Quando mi sono risvegliato e ho iniziato a vedere i contorni delle mie dita e della mano, è stato come nascere di nuovo”, ha raccontato il paziente subito dopo l’intervento che è durato in totale 4 ore. L‘uomo può ora riconoscere tramite l’occhio destro oggetti, volti e può muoversi in autonomia.

Ultime notizie, continuano le proteste in Francia contro riforma pensioni

Non si placano le proteste in Francia contro la riforma delle pensioni approvata ufficialmente negli scorsi giorni dal governo. Nella giornata di ieri ancora alta tensione nella capitale, Parigi, dove era prevista la visita di Re Carlo III d’Inghilterra, che è stata però rinviata per questioni di ordine pubblico. I due sindacalisti Mathieu Obry della Cgt e Yvan Fort di Force Ouvriere, avevano fatto sapere nelle ore precedenti: “Continueremo la mobilitazione e anche la visita di re Carlo III sarà nel nostro mirino”, di conseguenza le autorità hanno preferito annullare il tutto.

Il bilancio racconta di centinaia di manifestanti fermati ma anche di circa 500 agenti feriti fra poliziotti e gendarmi, vittime della rabbia delle persone che sono scese in piazza in queste ore. Secondo i dati del ministero sarebbero già più di un milione coloro che hanno manifestato e di queste 119mila nella sola Parigi. Ricordiamo che in Francia è stata innalzata l’età pensionabile di due anni, fino a 64, provocando la rabbia della popolazione.

Ultime notizie, Mattarella e il messaggio in ricordo delle Fosse Ardeatine

Nel 79esimo anniversario delle strage delle Fosse Ardeatine, il massacro di 335 italiani per mano dei militari nazisti, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha onorato le vittime ricordandole al Mausoleo delle Fosse Ardeatine, assieme al ministro Guido Crosetto, a Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana, al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la vice presidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha invece diramato una nota in cui ha scritto: “Oggi l’Italia onora le vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine – ha scritto il presidente del consiglio Giorgia Meloni in una nota – una strage che ha segnato una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale: 335 italiani innocenti massacrati solo perché italiani. Spetta a tutti noi, istituzioni, società civile, scuola e mondo dell’informazione, ricordare quei martiri e raccontare in particolare alle giovani generazioni cosa è successo in quel terribile 24 marzo 1944. La memoria non sia mai un puro esercizio di stile ma un dovere civico da esercitare ogni giorno”.

Ultime notizie, Borse europee in calo

Quella di ieri, 24 marzo è stata ancora una giornata difficile per le borse europee soprattutto a causa del calo dei listini delle banche. Tutte le borse hanno subito dei cali, dopo aver aperto in negativo, con Milano che è stata la maglia nera tra tutte. Il calo è dovuto anche alle preoccupazioni che sono state rilevate riguardo ai timori che regnano sulle situazioni dell’economia. A fine giornata il calo della borsa di Milano è stato del 2,2%.

Ultime notizie, le previsioni meteo del prossimo weekend

Nel weekend in cui scatta l’ora legale, che farà dormire tutti gli italiani un’ora in meno, torna a farsi vivo l’inverno, anche se da alcuni giorni siamo entrati nella primavera. Protagonisti dei prossimi giorni saranno infatti il freddo, il vento e la pioggia, con alcuni bruschi cali termici che potranno arrivare anche a 10 gradi in meno. Questo a causa della discesa del fronte polare che arriva dalla Scandinavia e prosegue verso il sud dell’Europa. Il picco di questa discesa si avrà nelle giornate di lunedì e martedì e nelle regioni del nord Italia il calo delle temperature sarà netto, con il ritorno della neve a quote superiori ai mille metri.

Ultime notizie, scontro mortale tra due auto sulla tangenziale di Lecce

Uno scontro tra due auto, avvenuto questa mattina sulla tangenziale di Lecce, ha causato la morte di una donna di 32 anni, madre di una figlia. Il conducente della seconda auto è rimasto ferito mentre la donna, Sara Barba, è morta carbonizzata all’interno della propria vettura, una Lancia Y. Al momento dell’incidente la donna stava rientrando dal lavoro ed è uscita di strada andando ad incocciare contro un albero e successivamente contro la seconda vettura, una Fiat Punto. Entrambe le auto hanno preso fuoco, ma solo il conducente della Punto è riuscito a salvarsi.











