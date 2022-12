Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, BCE alza i tassi e si scontra con l’Italia sul Mes

La BCE, seguendo analoga decisione della FED, Banca Centrale americana, ha aumentato i tassi di interesse del denaro di mezzo punto percentuale. La stretta, annuncia la stessa BCE, continuerà ancora a ritmi costanti per contrastare l’inflazione. La decisione ha fatto crollare le borse europee con Milano che ha perso ben 3,5 punti percentuale, la peggiore in Europa.

SCIOPERO GENERALE OGGI 16 DICEMBRE 2022/ Treni, scuola, benzinai: carburante a rischio in 11 regioni

Anche lo spread fra BTP e BUND è tornato a salire raggiungendo i 207 punti. Primi effetti del rialzo del tasso di interesse sui mutui e sui prestiti che diventano sempre più cari. In merito alla decisione della BCE interviene il Ministro della Difesa Crosetto che afferma polemicamente di non comprendere questo regalo di Natale, mentre il ministro delle infrastrutture, Salvini, ha aggiunto: “Sconcertante bruciare miliardi di risparmi”. Da segnalare infine le dichiarazioni della Lagarde, numero uno della Bce, in merito all’Italia: “Roma ratifichi presto la riforma del Mes”.

Parlamento ucraino approva legge che limita libertà di stampa/ Controllo sui media...

Ultime notizie, primo Consiglio Europeo del Presidente Meloni

Al Consiglio Europeo, il primo della premier Meloni, raggiunta un’intesa parziale sul tetto al prezzo del gas ma sulla soglia si tratta ancora. Il premier Meloni interviene anche su altri temi affermando che sull’energia servono interventi efficaci a sostegno di tutti e che sullo scandalo legato alle tangenti dal Qatar occorre fare piena luce senza sconti per nessuno. Sulla manovra finanziaria italiana Meloni afferma che è stata approvata dall’UE e che adesso spetta al Parlamento il compito di approvarla in tempi rapidi.

Allenatore di basket accusato di abusi sessuali/ "Tutti sapevano": 40 minori vittime

Ultime notizie, censimento ISTAT – In calo gli italiani

Gli italiani diminuiscono e vanno sotto la soglia dei 60 milioni. Sono questi i dati che emergono dall’ultimo censimento ISTAT da cui si ricava anche un innalzamento dell’età media arrivata a 46 anni, 3 in più rispetto al 2011 in parallelo col calo sensibile della natalità. Per ogni bambino si contano ormai oltre 5 anziani.

Ultime notizie Qatargate, le parole di Metsola

Sullo scandalo Qatargate che ha investito il Parlamento Europeo è intervenuta nella giornata di ieri la presidente dell’EuroCamera Metsola, che ha fatto sapere: “Le accuse che coinvolgono il Parlamento europeo sono un colpo alla democrazia e a tutto ciò su cui abbiamo lavorato per molti anni. Ci vogliono anni per costruire la fiducia, ma solo un momento per abbatterla”, le parole riportate dall’agenzia Ansa, all’arrivo al Consiglio Europeo.

E ancora: “Darò il messaggio che non ci sarà impunità, non ci sarà da nascondere sotto il tappeto, non ci sarà da fare come al solito. Farò tutto il possibile per ripristinare la posizione di Casa della democrazia, di legislatore, di istituzione che prende decisioni, pulita, e trasparente e che non è in vendita a attori stranieri”. Parlando poi in conferenza stampa al vertice Ue, la presidente dell’Eurocamera ha fatto sapere di essere stata invitata ad andare ai Mondiali, ma di aver declinato l’invito: “Perché ho delle preoccupazioni su quel Paese. Ho avuto due incontri con i rappresentanti del governo del Qatar a Bruxelles dove ho ricevuto gli inviti che ho rifiutato”.

Ultime notizie, caso Soumahoro: indagata anche la moglie

Si allarga l’inchiesta riguardante il caso Soumahoro. Come fatto sapere dai principali organi di informazione, a cominciare da TgCom24.it, la Procura di Latina ha iscritto nel registro degli indagati anche la moglie Liliane Murekatete, ed inoltre ha disposto nei confronti del consiglio di amministrazione della cooperativa Karibu la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare, per un anno, con la pubblica amministrazione e di esercitare per lo stesso periodo imprese e uffici direttivi di persone giuridiche.

TgCom24.it aggiunge che è stato sequestrato in maniera preventiva “il profitto del reato” di 650mila euro, di cui più di 639mila euro nei confronti di Marie Therese Mukamitsindo, la suocera di Soumahoro, e oltre 13mila euro nei confronti di altri due indagati. Si fa riferimento a reati tributari, fatture “per operazioni inesistenti” tra il 2015 e il 2019. Alla luce di tali nuove indagini il deputato del Pd commentato: “Mia moglie dimostrerà la sua innocenza”.

Ultime notizie, ipotesi reddito di cittadinanza per 7 mesi

Nella giornata di ieri ha parlato Roberto Pella, deputato di Forza Italia, nonché uno dei relatori della manovra. Intervistato da 24 Mattino su Radio 24, si è soffermato sulle possibili modifiche alla manovra, a cominciare dal reddito di cittadinanza, che potrebbe essere elargito per sette mesi anziché per 8, un tema di cui si è “parlato ieri nella riunione di maggioranza, è un tema che non abbiamo ancora definito, potrebbe essere molto probabile perché questo consentirebbe di liberare ulteriori risorse per circa 200 milioni che ovviamente andrebbero ad aggiungersi a quelle della manovra e a quelle che sono anche disposizione del Parlamento”.

Tra le proposte anche quella “arrivata dalla Cisl della rivalutazione piena delle pensioni da 4 a 5 volte il minimo”. Infine, sui pagamenti con il Pos: “L’abbassamento della soglia a 30 euro per l’utilizzo del Pos è un’ipotesi allo studio, la stessa presidente Meloni aveva parlato a noi relatori e ai capigruppo di questa trattativa che lei stessa ha portato avanti con l’Europa. La possibilità di scendere ci è stata richiesta”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA