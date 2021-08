Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: caldo in arrivo, rischio incendi elevato (9 agosto)

Ultime notizie sul fronte sanitario: i nuovi positivi, secondo il bollettino Coronavirus di ieri, sono 5.735, con un calo rispetto al giorno precedente, ma con il contemporaneo ribasso del numero dei tamponi eseguiti, che ha riportato al 2,8% il tasso di positività. Le vittime registrate nelle ultime 24 ore sono invece 11, con un calo piuttosto netto rispetto alle 22 di ieri. I dati relativi all’andamento epidemiologico, invece, per quanto riguarda le varie regioni mettono al primo posto per numero di contagi la Sicilia con 822, seguita dalla (655) Emilia-Romagna e Lombardia.

Variante Delta, mappa focolai Italia/ Vacanze, viaggi e feste illegali: la situazione

Ultime notizie, l’Italia chiude con il doppio record le Olimpiadi di Tokyo

Anche l’ultima giornata di gare a Tokyo non ha tradito le attese e la rappresentativa azzurra è riuscita a raggiungere quota 40 medaglie complessive con 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. L’ultimo di essi è stato conquistato proprio domenica 8 agosto dalle ragazze della ginnastica ritmica, che hanno confermato il terzo posto di ieri nelle eliminatorie. L’Italia ha vinto almeno una medaglia in ogni giorno di gara e anche questo è un primato mai centrato prima d’ora. Nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, con la capitale nipponica che ha ceduto il testimone a Parigi 2024, il portabandiera dell’Italia è stato Marcell Jacobs, doppio oro nell’atletica con 100 metri e staffetta 4 x 100 maschile. Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato del successo clamoroso da un Paese multietnico e di grande integrazione, prospettando la possibilità di organizzare altri eventi di grande valore in Italia.

"Presto obblighi vaccinali sul lavoro in USA"/ Fauci: "Tutelare sicurezza e salute"

Ultime notizie, grande apprensione per il caldo in arrivo: rischio incendi

Il grande caldo atteso nella prossima settimana e specialmente nei giorni di martedì e mercoledì ha messo in apprensione la Protezione Civile per quanto riguarda gli incendi. Fabrizio Curcio, capo dell’ente, ha richiamato tutti alla massima attenzione, in modo da evitare inneschi casuali, anche se gli eventi che hanno colpito Sardegna e la Sicilia sono stati in gran parte dolosi. Curcio ha anche invitato chi avvista focolai a segnalarli immediatamente, chiamando la struttura della Protezione Civile.

Ultime notizie: Reddito di Cittadinanza, il Governo lo conferma, ma studia modifiche

La riforma che era stata uno dei punti fermi del primo governo Conte, l’introduzione del Reddito di Cittadinanza, sarà confermata, ma il Governo sta studiando delle correzioni, con la corresponsione di indennizzi maggiori ai nuclei familiari con un maggior numero di persone, nuovi sistemi per l’inserimento nel mondo del lavoro e l’eliminazione delle distorsioni esistenti tra il Nord e il Sud del Paese. Per questa revisione è stata costituita una apposita commissione, ma sicuramente la misura non sarà eliminata.

Ultime notizie/ Oggi ultim’ora, incendi Grecia: aereo Vigili Fuoco precipita a Zante

Ultime notizie, l’addio di Messi al Barcellona

Si è tenuta ieri la conferenza stampa di Lionel Messi, che dopo 21 anni al Barcellona ha lasciato il club blaugrana, che non ha le potenzialità economiche per rinnovargli il contratto. Per lui anche delle lacrime in diretta televisiva e la dichiarazione “Non ero pronto a tutto questo”. La prossima tappa del campione argentino dovrebbe essere Parigi, con il PSG che ha la capacità di garantirgli un ingaggio da 30 milioni di euro netti a stagione.

Ultime notizie: in Afghanistan avanzata dei talebani

L’avanzata delle milizie talebane nel nord dell’Afghanistan non si ferma ed è arrivata anche la conquista della città di Kunduz, un grande centro della regione. Intanto, il Governo ha disposto il “coprifuoco” e ha segnalato che le sue forze speciali sono in azione per “ripulire” le zone dove si sono avuti gli sfondamenti degli studenti coranici. Nei giorni scorsi i talebani erano entrati anche in altre città della zona, fra cui Zarani e Sheberghan.

