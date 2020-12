Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, c’è l’accordo per la Brexit (25 Dicembre)

Nella giornata odierna sono aumentati sia il numero dei tamponi eseguiti, 193.777 che i nuovi casi, 18.040, mentre i decessi sono stati 505, con una diminuzione di 48 rispetto alle 24 ore precedenti. L’indice di contagio pur aumentando di circa 1 punto percentuale, si mantiene sotto il 10% attestandosi al 9,3. Il numero dei nuovi casi accertati porta il totale generale dei casi oltre i 2 milioni. Nel computo regionale 3.837 i nuovi casi del Veneto, 2.656 quelli della Lombardia, 1.519 nel Lazio, e 1.458 quelli registrati in Puglia. Il numero delle persone guarite oggi, 22.718 resta superiore a quello dei nuovi casi e quindi il numero degli attualmente positivi diminuisce di 5.184 unità. Calo per i ricoverati con sintomi, 476 meno di ieri, e per le terapie intensive, con 35 in meno rispetto al giorno precedente. Sono stati diffusi anche i numeri dei nuovi casi relativi alle provincie e Roma è risultata quella con il maggior numero di casi, 965, precedendo Verona con 822 e Treviso con 769. Altre 3 provincie hanno avuto un incremento superiore a 600 contagi, Milano, Venezia e Vicenza.

Ultime notizie, conclusi i colloqui: c’è accordo per la Brexit

L’intesa storica tra il Regno Unito e l’Unione Europea, che moltissimi commentatori davano per irrealizzabile entro la fine dell’anno, è arrivata al traguardo. L’accordo riguarda molti settori dei rapporti tra lo stato che esce e i Paesi che restano all’interno della UE, come i dazi, il commercio, la concorrenza, la pesca e lo studio. Su quest’ultimo argomento è sicura la fine del programma Erasmus che forniva occasioni scambio per gli studenti universitari. Per il leader britannico Boris Johnson si tratta di un successo, visto che molti rappresentanti del suo partito stavano spingendo per un’uscita senza accordo, il cosiddetto “no deal”, ma anche l’Unione Europea è soddisfatta visto che ha portato a termine un accordo senza scontare spaccature al suo interno. Una delle conseguenze per i lavoratori italiani è quella che sarà necessario avere un contratto di lavoro prima di poter entrare nel Regno Unito.

Ultime notizie, vigilia di Natale blindata

E’ iniziato ieri il periodo di validità del Decreto Natale che prevedere la zona rossa in tutto il territorio italiano per i festivi e prefestivi fino al 6 gennaio. Nei negozi aperti sono stati effettuati gli ultimi acquisti per i regali, mentre la circolazione dei cittadini è molto diminuita. Nei giorni rossi sono comunque in vigore delle regole che permettono gli spostamenti, sempre con autocertificazione, sia nel comune che all’interno della regione. Intanto sono partiti dal Belgio i primi tir con i carichi di vaccini che arriveranno allo Spallanzani per iniziare, il 27 dicembre, le vaccinazioni. Da Londra sono arrivati in Italia i primi 160 connazionali, che ora, dopo essersi sottoposti ad un doppio tampone, dovranno osservare la quarantena.

Ultime notizie, la Cina ha sospeso i collegamenti con il Regno Unito

Anche la Cina ha sospeso i collegamenti aerei con il Regno Unito, come fatto in precedenza da altri stati europei. Anche i cinesi temono la nuova variante del virus che è molto più contagiosa di quella attualmente in circolazione.

Ultime notizie, record di reti per Lionel Messi

Il calciatore argentino Lionel Messi ha raggiunto 644 reti segnate con la maglia del Barcellona, superando così il record detenuto da Pelè, che li aveva segnati con la maglia del Santos. Un traguardo importante che conferma la grande carriera di Messi e l’attaccamento che il calciatore ha per il club blaugrana.

