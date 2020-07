ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, chiuso vertice su DL semplificazioni (2 luglio)

Si è concluso oggi a Palazzo Chigi il vertice sulla serie di semplificazioni da apportare in Italia. Il nuovo Dl semplificazioni viene definito da Conte la madre di tutte riforme. Una serie di riforme in vari ambiti utili per far correre di nuovo in avanti il Paese durante la crisi da Covid-19. Il nuovo decreto Semplifica Italia va a creare un rafforzamento dei presidi della legalità, attraverso la proposta di introduzione della procedura negoziata senza banda. Le nuove misure sulla legalità sono accompagnate da specifiche norme in tema di antimafia, dal momento in cui saranno rafforzati i controlli e la pubblicazione degli atti in materia. Tra le ipotesi del Decreto Semplifica Italia si parla anche di un nuovo sistema semplificato per il calcolo dell’aliquota fiscale, in modo da ridurre per tutti i cittadini la pressione fiscale attuale dovuta alle tasse. Viene introdotto anche un’ulteriore proroga sulla scadenza delle carte di identità. Tutti i documenti in scadenza entro il 31 agosto o attualmente scaduti saranno considerati validi fino al 31 dicembre 2020.

ULTIME NOTIZIE, SCUOLA AL CENTRO DEL DIBATTITO PUBBLICO

La scuola torna al centro del dibattito pubblico, in vista della prossima riapertura a settembre. Afferma la ministra Azzolina che gli esami di maturità svolti in presenza sono stati una bella soddisfazione, ma la didattica a distanza non può sostituire la presenza. A causa dell’emergenza Covid-19 ha fatto si che il Governo erogasse 1 miliardo in più per i fondi destinati alla Pubblica Istruzione, di cui 150 milioni sono destinati agli istituti di istruzione privati. I nuovi fondi saranno utilizzati per garantire la riapertura in sicurezza delle scuole grazie all’acquisto di nuovi arredi per il distanziamento sociale. Parte dei fondi saranno invece destinati al personale scolastico, si potrebbe infatti arrivare ad un totale di nuove 50mila assunzioni fra insegnanti e personale Ata. Verrà potenziata anche la didattica a distanza grazie agli investimenti per la creazione della banda ultralarga negli edifici scolastici.

ULTIME NOTIZIE, SETTORE VACANZIERO IN CRISI PER IL COVID-19

Il Covid-19 ha portato con sè una crisi economica che ha colpito in modo particolare il settore delle vacanze. Il week end che apre la stagione infatti ha registrato un bassissimo numero di entrate nei lidi, complici sia il Covid che l’arrivo del maltempo. Molti lidi sono stati colpiti così duramente al punto che hanno deciso di non riaprire al momento, se non per tutta l’estate. Mancano ancora in molte zone le concessioni necessarie alla riapertura. Decisione che si ripercuote su migliaia di contratti di lavoratori, stagionali e non solo, che sono stati costretti a rimanere a casa. Tuttavia il maltempo sembra solo passeggero perché l’emergenza Covid-19 ha spinto molti turisti a non uscire dall’Italia e a trascorrere le proprie vacanze nel Paese. Sono allo stesso modo incoraggianti i numeri delle prenotazioni: molti lidi infatti registrano il pieno per i fine settimana nei mesi di luglio e agosto, un buon dato considerando che gli incassi della domenica sono fondamentali per la stagione estiva.

