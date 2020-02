Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Coronavirus, 2 vittime sulla Diamond (21 febbraio)

Covid 19 ha provocato due vittime in mattinata tra i passeggeri scesi dalla nave da crociera. Secondo le autorità sanitarie giapponesi si tratta di due persone anziane, un uomo di 87 anni ed una donna di 84. Tra i 620 turisti evacuati, risultati positivi al test del coronavirus, c’è anche un italiano di 73 anni in gravi condizioni di salute. Intanto continua lo sbarco dalla Diamond Princess. Un’equipe medica italiana è giunta al porto di Yokoama per controllare i connazionali italiani. Potranno ritornare in Italia solo se risulteranno negativi ai test. Le autorità giapponesi sostengono che sulla nave sono state prese tutte le precauzioni per contrastare Covid 19, pur riconoscendo che non era il luogo adatto per un’efficace quarantena. Di contro, il centro controllo sanitario americano ribadisce che i tentativi per debellare l’epidemia sulla nave sono risultati insufficienti.

ULTIME NOTIZIE COVID 19, AUMENTANO INFEZIONI IN COREA Nelle ultime 24 ore in Corea del Sud c’è stato un aumento dei casi di infezione da coronavirus. In totale si contano 82 persone contagiate. La maggior parte degli individui infetti provengono da Daegu, una città di quasi due milioni e mezzo di abitanti. Gran parte delle persone positive al test del coronavirus provengono dalla Chiesa di Gesù Shincheonji. Alle funzioni religiose avrebbe preso parte una donna contagiata da Covid 19. I medici parlano di “super diffusione”. Le autorità locali hanno imposto agli abitanti di non uscire dai propri alloggi. Mentre in Cina la situazione sembra essere stabilizzata, l’azione di contenimento si è focalizzata in altri Paesi.

ULTIME NOTIZIE, MOVENTE RAZZISTA PER L’ATTENTATORE DI HANAU Mercoledì sera a Hanau, intorno alle 22, un attentatore si è recato al centro città sparando in due bar, al Midnight e all’Arena Bar & Café. Il bilancio provvisorio, secondo le prime ricostruzioni dei fatti da parte delle forze dell’ordine, è di 11 morti e 4 feriti. Secondo la Procura generale si è trattato di un movente razzista. Steffen Seibert, speaker di Angela Merkel, ha definito il gesto come di un orrendo crimine. Il killer è stato trovato morto nel suo appartamento a Hanau, come riferito dalla polizia in un tweet. Nell’appartamento è stata trovata una lettera con la spiegazione del gesto folle: “alcuni popoli che non si riescono a espellere dalla Germania vanno sterminati”. La polizia ha escluso la partecipazione di complici. Le forze speciali hanno rinvenuto nell’abitazione e nell’auto usata dal killer diverse armi e munizioni.

ULTIME NOTIZIE, ABBATTUTA UNA DELLE VELE DI SCAMPIA In mattinata è iniziato l’abbattimento della quarta delle sette Vele, nella periferia di Napoli, costruita negli anni 70 dall’architetto italiano Francesco Di Salvo. Oggi rappresenta l’emblema del decadimento. Nel cantiere gli operai stanno usando un escavatore in grado di arrivare fino a 52 metri di altezza. Il sindaco di Napoli ha precisato che le Vele sono state per anni una mortificazione per il popolo napoletano. Per il sindaco la distruzione delle Vele costituirà un trionfo contro i pregiudizi.

