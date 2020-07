ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: coronavirus, altri 30 decessi in Italia (3 luglio)

Il bollettino quotidiano riguardo la diffusione del coronavirus in Italia fa segnare 30 nuovi decessi (dei quali 21 in Lombardia) e 201 nuovi contagi. Dei 201 nuovi contagi registrati, 98 provengono dalla Lombardia, 27 dall’Emilia Romagna, 20 dal Veneto, 13 dal Piemonte, 11 dal Lazio e solo 3 dalla Campania con il focolaio di Mondragone finalmente in “diminuzione” rispetto agli scorsi giorni. Sono infine 6 le Regioni senza contagi nuovi in 24 ore, ovvero Basilicata, Molise, Calabria, Valle d’Aosta, Bolzano e Puglia.

ULTIME NOTIZIE, PD INCALZA CONTE: RIFORMA LEGGE ELETTORALE SUBITO

Proseguono le tensioni interne al Governo, il Partito Democratico incalza il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul tema della riforma della legge elettorale. È notizia di oggi che la conferenza dei Capigruppo della Camera ha impostato il nuovo iter di discussione in Aula dal prossimo 27 luglio per arrivare a dirimere definitivamente la legge in grado di modificare l’attuale Rosatellum Bis. Il vicesegretario del PD Andrea Orlando si è fatto però portavoce del pressing del partito sul premier riguardo al tema: “Noi abbiamo detto sì al taglio dei parlamentari, ma nel quadro di un accordo che prevede la riforma della legge elettorale, su quello non si può aspettare settembre.”

ULTIME NOTIZIE PREMIO STREGA, LA SECONDA VOLTA DI SANDRO VERONESI

Sandro Veronesi (Il colibrì, La nave di Teseo) ha vinto (per la seconda volta nella sua carriera di scrittore) la 74esima edizione del Premio Strega assegnato nella notte al Ninfeo di Villa Giulia. Veronesi, che è il secondo scrittore ad aggiudicarsi per due volte lo Strega (la prima con Caos Calmo nel 2006, prima di lui solo Paolo Volponi aveva bissato, vincitore nel 1965 con La macchina mondiale e poi nel 1991 con La strada per Roma) ha preceduto il “rivale” Gianrico Carofiglio (La misura del tempo, Einaudi). Gli altri partecipanti della sestina finale erano Valeria Parrella (Almarina, Einaudi), Daniele Mencarelli (Tutto chiede salvezza, Mondadori), Gian Arturo Ferrari (Ragazzo italiano) e l’outsider Jonathan Bazzi, autore per Fandango di Febbre.

ULTIME NOTIZIE SERIE A: VOLA L’ATALANTA, CROLLA LA ROMA

Si è chiusa la ventinovesima giornata del campionato di Serie A: secco 2-0 dell’Atalanta al Napoli, i bergamaschi volano a +12 in zona Champions visto che in serata è stata di nuovo costretta al crollo la Roma di Paulo Fonseca, sconfitta 0-2 dall’Udinese con i gol di Lasagna e Nestorovski. Giallorossi ora risucchiati nella lotta per l’Europa League, l’Udinese compie invece un significativo passo in avanti verso la salvezza, portandosi a +6 dal Lecce terzultimo e agganciando Torino e Fiorentina a quota 31 punti.



