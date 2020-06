Ultime notizie/ Ultim’ora oggi coronavirus Cina: 16 nuovi casi, 0 a Wuhan (1 giugno)

Pubblicità

Continua ad essere contenuta l’epidemia di coronavirus in Cina. Come riferito dai colleghi di SkyTg24.it, dalle parti di Pechino si sono registrati nelle ultime ore 16 nuovi casi, con l’aggiunta di altri 16 asintomatici. La buona nuova, oltre ai dati contenuti, sta nel fatto che a Wuhan i nuovi positivi siano pari a zero, e questa è la prima volta che succede in assoluto da quando è scoppiata l’emergenza. I 16 casi sono tutti infezioni di ritorno, di cui 11 a Sichuan, tre nella Mongolia interna e due al Guangdong. Buone notizie anche in Turchia, dove da oggi ha riaperto dopo oltre due mesi di chiusura il Gran Bazar di Istanbul, quello che viene considerato uno dei mercati più grandi ma nel contempo più antichi e visitati al mondo. La struttura coperta ospita quasi 3.000 negozi e al suo interno vi lavorano più di 30mila persone, e per via della sua complicata gestione ne era stata disposta la chiusura. In media nel mercato vi sono circa 150mila persone al giorno. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

In America continuano gli scontri violenti per la morte di George Floyd, l’afroamericano soffocato durante un ordinario controllo da parte delle forze dell’ordine. Da Minneapolis a New York, le proteste violente sono continuate fino in serata, nonostante l’imposizione delle misure restrittive per contenere la diffusione del coronavirus. Si contano 6 feriti gravi ed un morto durante la protesta a Indianapolis. La polizia ha avviato delle indagini e ha suggerito alla popolazione di evitare di frequentare la zona. Un poliziotto ha riportato una grave lacerazione traumatica. La Guardia nazionale americana è dovuta intervenire per proteggere la Casa Bianca a causa di alcuni manifestanti violenti. I ribelli hanno bruciato alcuni bidoni dell’immondizia e danneggiato molte vetrine dei negozi della capitale, come riferito da Wall Street Journal. Le forze dell’ordine per sedare la manifestazione violenta hanno dovuto usare lo spray urticante, ma i dissidenti hanno resistito. La troupe di Fox News è stata attaccata da un gruppo di dimostranti. Si contano diversi feriti di alcuni giornalisti. La polizia ha arrestato oltre 1400 persone in 17 città americane dall’inizio della manifestazione per la morte di Floyd. Nelle ultime 24 ore le proteste più violente si sono registrate a Minneapolis, dove due uomini sono morti a New York e a Washington Dc. Molti Stati hanno dovuto mobilitare la Guardia nazionale per contenere le rivolte, tra cui la Georgia, Kentucky e Wisconsin.

Ultime notizie, Sindaco di Lodi nuova ordinanza anti Coronavirus

Il sindaco di Lodi, Sara Casanova, ha firmato un’ordinanza urgente per evitare gli assembramenti nei locali pubblici. Sono stati posizionati transenne nelle zone dei ristoranti, bar, nei pressi dei distributori automatici, nelle zone delle attività artigianali e nei supermercati. Il provvedimento restrittivo comunale è valido da subito e durerà fino al prossimo 7 giugno. La decisione dura, spiega Casanova, è stata presa a causa dei reiterati episodi di affollamento e di violazione dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di sicurezza che si sono verificati dal 15 maggio, con il rallentamento delle misure restrittive anti-infezione. Sarà consentita l’attività di asporto di alimenti e bevande. Le forze dell’ordine avranno il potere di far chiudere tutte le attività che non rispetteranno l’ordinanza.

Ultime notizie, Coronavirus: a Roma chiusi centri sociali per anziani fino al 30 giugno

La sindaca di Roma ha esteso fino al 30 giugno la chiusura dei Centri Sociali per Anziani. E’ stato concesso la riapertura delle strutture residenziali e semi residenziali. Nel provvedimento è previsto la ripresa delle attività di piscina e delle palestre presso le Case di Riposo, nei Centri di Pronta Accoglienza e nelle Case Famiglia, nel rispetto delle norme di sicurezza. I parenti ed i visitatori potranno accedere nelle predette strutture qualora venissero osservate le norme di distanza sociale e l’obbligo di mascherina e guanti. Sono state ammesse le assemblee solo se strettamente necessarie, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria.



