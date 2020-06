Ultime notizie/ Ultim’ora oggi coronavirus Cina: nuovo lockdown (15 Giugno)

Pubblicità

La Cina è tornata in lockdown. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 57 nuovi casi di Coronavirus, la cifra più alta da maggio. Si teme una seconda ondata epidemica più violenta nel paese. Il Ministero della Salute cinese ha annunciato 36 nuovi casi positivi a Pechino, dove è emerso un nuovo focolaio di infezione portato dall’esterno. Il governo cinese per contrastare la diffusione del virus ha fatto chiudere tutte le attività commerciali ritenute non essenziali, gli istituti scolastici , gli asili , i cinema , i ristoranti e bar. Inibite tutte le attività sportive di contatto fino a nuovo ordine. Anche il direttore del Dipartimento di Propaganda della municipalità della capitale Xu Hejian ha fatto chiudere tutti i mercati ed aumentato le strategie di prevenzione e controllo con tamponi per circa 25 mila persone.

Ultime notizie, Coronavirus nei paesi latinoamericani

Dall’inizio della pandemia le autorità sanitarie hanno registrato oltre 1 milione e 600 mila contagi (+44.550 nelle ultime 24 ore) e 77.960 morti (+ 2300). È quanto è emerso da uno studio statistico realizzato sulla base dei dati di 33 Paesi latinoamericani. Secondo in classifica il Brasile con oltre 850 mila infetti (+21 in 24 ore) e 42.720 morti (+ 892). Al primo posto gli Stati Uniti. Seguono il Perù (220.749) e il Cile (167.335). Per il Ministero della Sanità la pandemia da coronavirus è fuori controllo. Per contrastare la diffusione del virus il governo ha reintrodotto il lockdown. Bloccati ogni tipo di trasferimento esterno ed interno, se non in caso di necessità. Inasprite le norme di contenimento e misure di sicurezza per le attività ritenute essenziali.

Sono continuate per tutto il giorno le manifestazioni per la morte di Brooks e l’uso eccessivo della forza da parte degli agenti di polizia. In segno di protesta alcuni dissidenti hanno bruciato nelle prime ore del mattino il ristorante della catena Wendy’s di Atlanta. Secondo i vigili del fuoco fuori dal locale c’erano più di un migliaio di persone inferocite, pronte a danneggiare altri locali. Più di 36 persone sono state arrestate, secondo quanto riportato dal portavoce della polizia alla Cnn. Le forze dell’ordine per sedare la rivolta hanno usato lacrimogeni ed isolato la strada che porta al ristorante incendiato. Secondo le prime ricostruzioni da parte degli investigatori, Brooks, stava dormendo sulla propria auto nel parcheggio del ristorante della catena Wendy’s di Atlanta. Durante un ordinario controllo da parte della polizia l’uomo era risultato positivo al test alcolico. Subito era nata una violenta discussione tra le forze dell’ordine e l’afroamericano. Brooks avrebbe reagito con forza. Per sottrarsi all’arresto, il giovane uomo sarebbe scappato a piedi. A nulla è servito l’uso del taser. Durante la fuga l’uomo è stato raggiunto da diversi proiettili di pistola. La notizia è stata riportata da L’Atlanta Journal Costituzione.



