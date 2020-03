ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi coronavirus: contagi in aumento in Spagna (28 marzo)

E’ aumentato il numero delle persone contagiate da Covid 19 in Spagna. In totale le vittime accertare è arrivato a quota 4.858. Lo riferiscono i media locali riprendendo i dati del Ministero della Sanità. In tutto il territorio spagnolo le persone positive sono 64.059. I pazienti dimessi dall’ospedale hanno raggiunto quota 9.357. L’autorità governativa spagnola deciderà in questi giorni di inasprire le regole di contenimento dell’epidemia. Per contrastare la diffusione dell’epidemia il governo ha richiesto l’intervento di altri Paesi e dell’esercito.

Ultime notizie, coronavirus 20 laboratori per l’emergenza in Sicilia

In Sicilia i laboratori creati per l’emergenza coronavirus sono in totale 20. Negli ultimi quattro giorni sono stati creati 8 laboratori in più su tutto il territorio. L’azienda provinciale di Palermo ha attivato 25 posti letto per le persone non affette dal virus nel nosocomio Madonna dell’Alto di Petralia Sottana. Si registra un nuovo caso di contagio da Covid 19 all’ospedale Maggiore di Modica. Si tratta di un’infermiera giovane che svolgeva il suo lavoro presso il reparto di malattie infettive. A Messina 100 persone hanno abbandonato l’Hotel Europa per essere sottoposti a quarantena nelle varie località siciliane. Il vescovo della diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero, ha sottoscritto un provvedimento che impone misure restrittive più severe in tutte le parrocchie del territorio siciliano. Il vescovo ha informato le autorità competenti per far rispettare il decreto firmato.

Ultime notizie, coronavirus Lina di 102 anni è guarita!

Una signora genovese, di nome Lina, di anni 102, è guarita da Covid 19. Lo riferisce il quotidiano Raffaele De Palma, responsabile di Medicina ed immunologia clinica dell’ospedale San Martino di Genova. Tre settimane fa Lina aveva presentato forti dolori al torace. Era stata ricoverata per uno scompenso cardiaco, riferisce il dottor Vera Sicbaldi. All’esame del test coronavirus Lina era risultata positiva, ma non presentava problemi respiratori. Lina è guarita senza alcuna terapia contro il virus. I medici non sanno spiegare le cause della guarigione tempestiva della donna anziana senza alcun trattamento sanitario contro Covid 19. Il medici del reparto di malattie infettive hanno soprannominato la signora “highlander”.

Ultime notizie, coronavirus Guardia di Finanza sequestra 900 kit illegali

La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato 900 kit illegali. I materiali confiscati, venduti su un sito internet, servivano per la diagnosi del coronavirus. Tutti gli strumenti erano privi della certificazione Ce e senza alcuna autorizzazione sanitaria. Il sequestro è avvenuto in un centro di analisi biochimiche di Gioia Tauro. Al responsabile del laboratorio è stato contestato la violazione delle norme della direttiva CE. La sanzione prevista va da un minimo di 21.400 ad un massimo di 128.400 euro. La Guardia di Finanza ha richiesto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato un provvedimento cautelare a carico del responsabile e la chiusura della pagina web in questione.



