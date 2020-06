Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Coronavirus: continua la pandemia (29 Giugno)

Le autorità sanitarie hanno registrato nel club messicano Cruz Azul oltre 22 casi positivi, di cui 9 nella sua squadra maschile. Ieri sono stati effettuati nuovi test del tampone sui giocatori. Il risultato è stato sconcertante. Lo ha riferito la Lega messicana nell’ultima conferenza stampa. Il Club per contenere la diffusione del virus ha deciso di porre in quarantena l’intera squadra, anche in vista degli allenamenti pre stagionali fuori dal Messico. Il Club aveva registrato tre casi positivi nella scorsa settimana, tra cui Jonathan Rodriguez, attaccante della squadra.

Ultime notizie, Coronavirus: riunione d’urgenza in Israele

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha indetto oggi una riunione d’urgenza per risolvere la questione coronavirus. Lo ha riferito il quotidiano Israel ha Yom. Tra i provvedimenti adottati rientrano la chiusura delle sale ricevimenti (riaperte la scorsa settimana), il divieto di assembramento, la chiusura dei parchi, dei cinema, dei luoghi di culto e l’accesso alle spiagge sia private che pubbliche. Limitati gli spostamenti da e per il Messico, fino a nuovo ordine. Secondo le autorità sanitarie locali i casi positivi sono aumentati in 24 ore di oltre 900 unità. In totale si contano oltre 24 mila positivi. Le persone dimesse dagli ospedali sono in tutto 18 mila, mentre i ricoverati hanno superato 6 mila unità.

Ultime notizie, Coronavirus: ancora allarme negli Usa

14 Stati hanno bloccato la riapertura delle attività non essenziali per contenere la diffusione del virus Sars Cov 2. La seconda ondata di infezione ha obbligato la California, Texas, Carolina del Nord, Massachusetts, Wisconsin, Colorado, Louisiana, Minnesota, Alabama, Oregon, Oklahoma, Idaho, Louisiana e New Mexico ad impostare nuove strategie sanitarie. Per due settimane i governatori dei quattordici Stati non consentiranno gli spostamenti fuori regione.

Ultime notizie, Coronavirus: situazione drammatica in America Latina

In America Latina la diffusione del coronavirus scorre come un fiume: i casi di contagio ormai hanno superato quota 2 milioni ed i decessi sono saliti a oltre 100 mila. L’autorità sanitaria americana ha registrato nelle ultime 24 ore 63 mila casi di contagio e la curva della diffusione della pandemia è in continua salita. Lo ha riferito la Johns Hopkins University.

Ultime notizie, Coronavirus: in India ancora paura

La pandemia In India non ha intenzione di arrestarsi: nel secondo paese più popolato del mondo i casi positivi hanno oltrepassato quota 500 mila (120 mila casi in più rispetto alla scorsa settimana). Anche i morti da coronavirus ancora in aumento toccando la soglia di 15 mila dall’inizio di marzo. Solo nelle ultime 24 ore, il ministero della sanità indiana ha registrato 400 nuovi decessi e oltre 20 mila nuovi casi positivi. Per contrastare la diffusione il governo ha imposto il lockdown per due settimane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA