ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: coronavirus, l’Italia chiude le scuole (5 marzo)

Scuole e Università chiuse in tutta Italia da oggi, giovedì 5, fino al 15 marzo. Questa la decisione presa dal Governo in via precauzionale e in accordo con il parere del Comitato Scientifico. La misura coinvolge oltre sette milioni di studenti e sarà contenuta nel nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sarà varato questa sera. Intanto, il numero dei contagi è salito a 2.706, le vittime sono 107. Nel solo comune di Castiglione d’Adda si contano 15 morti: da qui l’appello del sindaco Costantino Pesatori, che ha chiesto l’istituzione di presidi d’emergenza.

Ultime notizie, no a eventi pubblici e strette di mano

Nel nuovo Dpcm è presente anche lo stop a qualsiasi evento pubblico. No a strette di mano e agli abbracci, confermato inoltre l’obbligo di mantenere un metro di distanza dalle altre persone. Tra i provvedimenti del decreto di questa sera figura anche quello relativo alla più importante competizione sportiva del Paese: tutte le partite del campionato di Serie A si giocheranno per un mese a porte chiuse, a partire dalla prossima giornata. Intanto, dopo il rinvio a data da destinarsi della semifinale di ritorno di Coppa Italia Juventus-Milan, ha subito il medesimo destino anche l’altra semifinale tra Napoli e Inter.

Ultime notizie, economia: “necessario ripartire subito”

I sindacati chiedono interventi economici straordinari, considerata la situazione di emergenza in cui si trova l’Italia oggi a causa dell’epidemia. Il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede aiuti per 4 miliardi di euro. Importanti risorse arriveranno anche dall’Unione Europea, come prevede il regolamento europeo in casi eccezionali come questi. La stessa Ue sottolinea come l’Italia possa essere il Paese potenzialmente più in difficoltà a livello economico dopo la fine del coronavirus. Al momento, le maggiori criticità si registrano nel settore del turismo.

Ultime notizie, tocca a Biden la sfida impossibile

Sarà con ogni probabilità Joe Biden a sfidare Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America, dopo il trionfo nel Super-Martedì, in cui si sono assegnati un terzo dei delegati alla convention democratica in programma a luglio. L’ex numero due degli USA durante l’amministrazione Obama ha vinto il duello contro Bernie Sanders, che però si è aggiudicato l’importante vittoria in California. Dopo i risultati del Super-Martedì, intanto, Michael Bloomberg ha deciso di ritirare la propria candidatura per appoggiare quella di Joe Biden.

Ultime notizie, arriva la Fiat 500 elettrica

Nonostante le difficoltà attraversate dal settore dell’automotive in queste ultime settimane, la Fiat 500 elettrica è riuscita a catturare l’attenzione di tutti gli addetti ai lavori. La vettura elettrica di Fca ha un’autonomia di oltre 300 km e un prezzo, esclusi gli ecoincentivi stabiliti da ciascun Paese, pari a 37.900 euro. L’auto è già disponibile al pre-ordine sul sito ufficiale della Casa automobilistica.



