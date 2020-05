Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, coronavirus Usa 2mila morti al giorno (2 maggio)

Pubblicità

L’America ha registrato in 24 ore oltre 2 mila casi di decesso legati all’epidemia, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. Dopo una lieve diminuzione delle vittime avvenuta in settimana, le autorità sanitarie hanno registrato nella giornata di ieri un netto peggioramento del numero dei morti, portando complessivamente il numero delle vittime a oltre 62 mila dall’inizio della diffusione del coronavirus. L’America risultata il Paese più colpito per numero di contagi e decessi. Seguono Italia, Regno Unito, Spagna e Francia. Nonostante il diffondersi dell’epidemia, in Michigan c’è stata una manifestazione contro il lockdown imposto dalla governatrice Gretchen Esther Whitmer. Alcuni dimostranti sono stati fermati dalle forze dell’ordine per possesso illegale di armi.

Ultime notizie coronavirus: Russa continuano a salire i casi

Le autorità sanitarie russe hanno registrato una costante salita dei casi di contagio da Covid 19 da mercoledì scorso. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati quasi 8 mila nuovi casi di contagio da coronavirus. E’ il peggiore incremento giornaliero da quando è iniziata l’epidemia. Complessivamente il numero dei contagi ha raggiunto quota 114431. Nelle ultime 24 ore i morti sono 96, per un totale di 1169 vittime. Mosca rimane il centro del focolaio dell’epidemia. La Russia allo stato attuale è l’ottavo Paese al mondo con il maggior numero di casi da coronavirus. Lo riferisce la Johns Hopkins University. Il premier russo Mikhail Mishustin, risultato positivo al test del tampone, in videoconferenza con il presidente Vladimir Putin, ha chiesto che venisse sostituito dal vice premier Andrei Belousov. Per contrastare la diffusione dell’epidemia è stato imposto il divieto d’ingresso in Russia agli stranieri fino a tempo indeterminato.

Ultime notizie coronavirus: diminuite le misure restrittive in Danimarca

In Danimarca, primo Paese che ha diminuito le misure restrittive, non ci sono segnali di accelerazione dell’epidemia. Il popolo della Danimarca sta rispettando le misure di distanza sociale e l’uso delle mascherine. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali. Nonostante un leggero aumento dei contagi registrato a metà aprile, l’indice di contagio R0 è rimasto sotto l’1,0. I titolari degli esercizi commerciali ritenuti non essenziali stanno lavorando da due settimane.

Ultime notizie, Ryanair 3mila posti di lavoro tagliati

Ryanair ha annunciato un taglio di 3 mila posti di lavoro da luglio 2021 per la crisi economica del settore. Gli esuberi interesseranno i piloti e gli assistenti di volo. Molti aerei rimarranno a terra fino a luglio del 2020. Le domande di assunzione non riprenderanno a fino luglio del 2022. Sono previsti dei tagli di stipendio fino al 20% e la chiusura di numerose postazioni in tutta Europa. Michael O’Leary, amministratore delegato della Rynair, ha stabilito una riduzione della metà del proprio stipendio fino a marzo del 2021.



