ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Covid a Mosca: infetto il 2% dei cittadini (3 maggio)

Pubblicità

Arriva anche in Russia l’emergenza coronavirus: a Mosca le persone contagiate sono 250 mila, cioè il 2% della popolazione. Lo ha riferito il sindaco della città, Sergei Sobyanin. Mosca continua ad essere il focolaio dell’epidemia con oltre 57 mila casi positivi. Secondo i dati ufficiali delle autorità sanitarie le persone positive al virus nelle ultime 24 ore hanno raggiunto quota 8 mila. Vladimir Putin nell’ultima conferenza stampa è tornato a parlare di estendere il lockdown fino alla fine del mese, dopo avere esaminato i dati forniti dal ministero della sanità che parlano del 70% dei contagi nel Paese concentrati a Mosca. Secondo Putin la situazione in alcune città potrebbe essere più drammatica per la rapida diffusione del virus e per la carenza degli esami sanitari: da qui la decisione di intervenire per tempo.

Pubblicità

Negli Stati Uniti i morti legati al coronavirus sono stati oltre 1800 in 24 ore. Un dato in leggero calo rispetto a giovedì scorso. L’America risulta essere il Paese più colpito dal virus, con oltre 1 milione di contagi registrati. Seguono l’Italia, il Regno Unito, la Spagna e la Francia. In totale le persone dimesse dagli ospedali sono quasi 165 mila. Lo riferisce la Johns Hopkins University. Nel frattempo alcuni Stati hanno ormai riaperto le attività non essenziali e in altri continuano le proteste contro il lockdown, come nello Stato della California. I manifestanti californiani chiedono la fine delle restrizioni e la riapertura delle attività economiche. Non sono mancate le polemiche per la chiusura delle spiagge nella Orange County, decisa dopo l’affollamento di alcuni giorni fa.

Pubblicità

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS: SEQUESTRATE 24MILA MASCHERINE A PONTICELLI

Ultime notizie coronavirus: la Guardia di Finanza ha sequestrato a Ponticelli oltre 24 mila mascherine e 5 mila farmaci cinesi. Una persona è stata segnalata al Prefetto per spostamento ingiustificato e denunciata alle autorità competenti per vendita abusiva di medicinali e ricettazione. L’operazione delle forze dell’ordine era iniziata in seguito ad un controllo della mobilità su strada. L’indagine è proseguita con una perquisizione nella casa di un cittadino cinese di 39 anni. I reati contestati all’uomo sono stati commercializzazione abusiva di medicinali, vendita di prodotti con segni mendaci e ricettazione



© RIPRODUZIONE RISERVATA