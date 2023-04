Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Donald Trump incriminato per pagamento Stormy Daniels

Arriva un po’ a sorpresa l’incriminazione dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il tycoon è stato giudicato colpevole dal gran giurì in merito al famoso pagamento nei confronti della pornostar Stormy Daniels, 130mila dollari per metterla a tacere durante le presidenziali del 2016, circa la loro relazione extra coniugale. La decisione è arrivata a sorpresa in quanto il gran giurì sembrava dovesse prendersi una pausa fino ad aprile, ed invece nella notte è giunta l’incriminazione.

“Nessuno è al di sopra della legge. Questa incriminazione è solo l’inizio”, ha commentato Michael Cohen, l’ex legale di Donald Trump oggi suo principale accusatore, mentre per i repubblicani si tratta di un clamoroso scandalo, parlando di decisione “oltraggiosa”. Per Eric Trump, figlio dell’ex presidente, l’incriminazione è un attacco ad un rivale politico, mentre dalla Casa Bianca e dai democratici per ora non sono giunti commenti. Infine lo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy, ha spiegato che il procuratore “ha danneggiato irreparabilmente il nostro Paese nel tentativo di interferire nelle elezioni presidenziali”.

Ultime notizie, arrestato giornalista americano in Russia

Nella giornata di ieri un giornalista americano del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, è stato arrestato in Russia, precisamente presso la città di Ekaterinburg. Come fatto sapere da un comunicato diramato dall’FSB, i servizi segreti russi, il collega della carta stampata è accusato di spionaggio: “Il giornalista americano del Wall Street Journal Evan Gershkovich, agendo su istruzione della parte americana, raccoglieva informazioni coperte dal segreto di Stato sull’attività di una delle imprese del complesso industriale militare russo”.

In base alle indiscrezioni emerse pare che Gershkovich stesse lavorando negli ultimi tempi ad un articolo sul Gruppo Wagner, squadra di mercenari composta per lo più da condannati, che sta combattendo con l’esercito russo in Ucraina. La redazione del Wall Street Journal, tramite un tweet, si è detta “profondamente preoccupato”. Evan Gershkovich dovrebbe essere trasferito a Mosca dove verrà incriminato ufficialmente.

Ultime notizie, Papa Francesco ancora in ospedale

Papa Francesco è da due giorni ricoverato presso l’ospedale Policlinico Gemelli di Roma a seguito di un’infezione alle vie respiratorie. In attesa di conoscere l’ultimo bollettino, nella giornata di ieri i medici del nosocomio capitolino hanno fatto sapere: “Lo staff medico è ottimista e ritiene che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti”, dopo che la prima notte “è passata liscia come l’olio”, aggiungono.

A fianco del Pontefice vi sarebbe Massimiliano Strappetti, infermiere di fiducia del Papa, nonché la persona che aveva convinto il Santo Padre a sottoporsi ad un’operazione al colon tre anni fa. Le condizioni fisiche del Papa vengono comunque definite buone anche se lo stesso dovrà stare ancora per qualche giorno ricoverato. Non va dimenticato che il Santo Padre il 17 dicembre scorso ha compiuto 86 anni.

Ultime notizie, neonato morto in ospedale: 9 indagati

Per il caso di un neonato morto il 15 aprile 2021 presso l’ospedale Regina Margherita di Torino, nove persone sono finite sotto indagine, tutti medici dello stesso nosocomio. Come riferito da TgCom24.it, il piccolo aveva 10 mesi e aveva una malformazione polmonare da correggere chirurgicamente. Nel corso delle operazioni venne tagliato per errore l’aorta che portò appunto al decesso del bimbo.

Fu un errore di pochi millimetri ma che costò la vita del piccolo, nonostante l’equipe medica che in quei momenti stava operando abbia provato in ogni modo ad intervenire per rimediare all’errore. Sulla vicenda sta indagando il pubblico ministero Francesco La Rosa e le accuse sono quelle di omicidio colposo. Secondo la procura se il bimbo fosse stato monitorato con un pulsossimetro forse l’errore sarebbe emerso. Dopo la morte la famiglia aveva sporto denuncia.

Ultime notizie, progressi per l’accordo Ita-Lufthansa

Il ministro dell’economia italiano, Giancarlo Giorgetti si è incontrato presso la sede del suo ministero con Carsten Spohr, Ceo di Lufthansa e con Antonino Turicchi, presidente della compagnia Ita Airways, per parlare della partnership tra le due compagnie che si sta consolidando. Dopo l’incontro è stato comunicato un “Ulteriore progresso” verso l’accordo, con la compagnia tedesca che arriverà a possedere il 40% delle quote aziendali. Nel corso dell’incontro si è parlato del piano industriale, sia per quanto riguarda i piani strategici per il futuro che per la flotta che deve essere organizzata e per il network.

Ultime notizie, elezioni politiche in Finlandia con sfida tra due donne

Domenica in Finlandia si svolgono le elezioni politiche e le due candidate principali sono donne, una situazione abbastanza comune in questo paese nordico dove sono ben 6 le donne a capo di partito tra i primi 8 della nazione. A mostrarsi protagoniste principali della sfida di domenica prossima durante la campagna elettorale sono state Sanna Marin, leader uscente, e Riikka Purra, la leader del partito nazionalista di estrema destra finlandese, personaggio che ha molto seguito tra i giovani.

Il suo partito è sulle stesse posizioni della Lega di Salvini e del partito di Marine le Pen in Francia. Uno degli obiettivi della candidata nazionalista, che non lo ha mai nascosto, è quello di far uscire il suo Paese dalla Comunità Europea. Una posizione che non è condivisa dal suo alleato di centrodestra, Petteri Orpo, che a livello europeo è legato a filo doppio con il Partito Popolare.

Ultime notizie, doppio omicidio a Roma

Le indagini sul doppio omicidio avvenuto a Roma nel quartiere Quadraro, nel quale sono rimasti uccisi prima Luigi Finizio, lo scorso 13 Marzo, e poi, circa due settimane dopo, Andrea Fiore, continuano e le forze dell’ordine stanno scoprendo nuovi collegamenti. In zona Pietralata è stato scoperto un arsenale clandestino con armi e munizioni, che potrebbe essere legato proprio al duplice omicidio. Al suo interno sono stati trovati in tutto 11 tar pistole e fucili e il custode è stato arrestato e sarà sottoposto ad interrogatorio da parte dei P.M. che si occupano del caso. le indagini sono portate avantri dagli uomini della Direzione Distrettuale Antimafia.











