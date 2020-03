ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Governo studia aiuti alle famiglie (6 marzo)

Per contrastare la diffusione dell’epidemia, ieri sera il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sottoscritto il decreto che prevede la chiusura di tutte le università e scuole dal 5 fino al 15 marzo. Il governo si sta impegnando per aiutare le famiglie in stato di difficoltà. Lo riferisce Nunzia Catalfo, ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Nel provvedimento restrittivo rientrano i teatri e cinema. Tutte le manifestazioni agonistiche si disputeranno a porte chiuse fino a nuove istruzioni.Tra le nuove misure per contenere i danni economici del Paese ci sono il rafforzamento del Fondo d’integrazione salariale e l’ estensione sull’intero territorio italiano della cassa integrazione in favore dei lavoratori che non beneficiano di altri ammortizzatori sociali. Provvedimenti che interesseranno anche il settore privato e agricolo.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, OLTRE 2700 POSITIVI IN ITALIA

In Italia il numero delle persone contagiate dal coronavirus sono 2.706, i guariti salgono a 276, i decessi 107. A Milano si è registrato un altro caso di contagio presso la Corte d’Appello. Si tratta di un magistrato, ora in terapia intensiva. Tutta la Procura generale è stata isolata. E’ in corso la sanificazione di tutti gli uffici del tribunale ed in particolare della procura generale. Quarta vittima da coronavirus a Orzinuovi (BS). Era un uomo di 69 anni che frequentava un bar in paese. Le sue condizioni fisiche erano buone prima del contagio. Due sospetti di coronavirus in Valle d’Aosta, unica regione dove non si era registrata l’epidemia.

ULTIME NOTIZIE COVID-19, 93MILA CONTAGI NEL MONDO

Secondo l’ “European centre for disease prevention and control” i casi di contagio nel mondo sono oltre 93 mila. I decessi superano i 32 mila, di cui oltre 3 mila in Cina. Le persone infette da coronavirus in Corea del Sud superano quota 6 mila, dato fornito dal Korea Centers for Disease Control and Prevention. La California ha registrato il primo decesso da coronavirus ed ha lanciato lo stato di allarme. In America il numero dei morti è salito a 11. I due stati colpiti maggiormente da Covid 19 sono quello di Washington e California. Anche il governo di Los Angeles ha dichiarato lo stato di emergenza. In Grecia si registrano 21 nuovi casi di contagio. Le autorità sanitarie locali stanno eseguendo test sulle persone che sono entrate in contatto con i malati. In Francia si contano 92 nuovi casi e due morti nelle ultime 48 ore. Complessivamente il numero dei positivi è 377, mentre i decessi 6.

ULTIME NOTIZIE INCIDENTE TRENO AD ALTA VELOCITA’ A INGENHEIM

Intorno alle 7.45 un treno Tgv è uscito dalle rotaie a forte velocità nei pressi di Ingenheim. Uno speaker della Sncf riferisce che il macchinista è in gravi condizioni fisiche. Altre 20 persone hanno riportato ferite leggere. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti da parte della Sncf, confermati dalla Prefettura, la causa dell’incidente è dovuta ad un “importante cedimento del terreno nella zona di Saverne”. Più di 100 pompieri hanno prestato soccorso e assistenza ai feriti. Il sindaco di Ingenheim ha fornito una sala per dare accoglienza ai passeggeri in difficoltà.

