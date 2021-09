Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Green Pass anche sui trasporti locali? (5 settembre)

Ultime notizie sul fronte Green Pass. Si terranno lunedì il confronto con le parti sociali e il dibattito alla Camera per discutere di un’estensione ampia della certificazione verde, in particolare nelle scuole. Fra le ipotesi, spicca quella del Green Pass obbligatorio per gli studenti sopra i 12 anni e per i trasporti locali.

Il Governo pensa a richiedere la fiducia alle Camere nella conversione del Decreto. Si tratta di uno degli ultimi passi verso l’obbligatorietà per legge della vaccinazione. Da un sondaggio, emerge che all’obbligatorietà sarebbe favorevole il 64% degli italiani, mentre prosegue lo scontro politico con la Lega, che si dice contraria a questo indirizzo.

Ultime notizie, Afghanistan: violenti combattimenti nel Panshir

Proseguono i combattimenti nella regione afghana del Panshir dopo la smentita della caduta dei combattenti contrari ai talebani. Il leader della resistenza del Panshir annuncia che il suo popolo non rinuncerà mai alla lotta. Berlusconi chiede un grande piano europeo per l’Afghanistan, con l’Europa che deve parlare all’unisono su un tema di così ampio rilievo.

Ultime notizie, Mattarella: “Bene l’Europa sulla pandemia”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha elogiato l’impegno dell’Europa sulla pandemia, evidenziando come la reazione comune sia stata rapida ed efficace. Adesso, oltre alla pandemia, l’Europa deve mantenere una posizione in politica estera comune per la causa della pace. In materia di difesa comune, secondo il capo di Stato, l’Europa si è mossa troppo timidamente, mentre importante è stato l’impegno per il rilancio dell’economia.

Ultime notizie politica, un mese alle elezioni amministrative

Ad un mese dalle elezioni amministrative che si svolgeranno in molti Comuni importanti d’Italia, fra cui Roma, Milano Torino e Napoli, è scaduto il termine per la presentazione delle liste. Vasto ed eterogeneo il tenore dei candidati, mai così tanto nel passato. Le liste presentano comici, miss del passato, campioni sportivi di livello nazionale. A Roma i candidati alla carica di sindaco sono ben 21, 13 quelli candidati a Milano e a Torino e “solo” 7 a Napoli. Si voterà il 3 e 4 ottobre in oltre 1200 Comuni, oltre che per l’elezione del governatore della Regione Calabria.

Ultime notizie, morti sul lavoro: 3 vittime in appena 4 giorni

Sono ben 3 le vittime sul lavoro in appena 4 giorni: il primo un camionista, morto asfissiato a Fidenza, mentre a Monterotondo un 58enne è precipitato dal tetto di un capannone. Infine nel Savonese un operaio è morto travolto da un muro che lo ha seppellito. Oltre 1.000 gli incidenti mortali dall’inizio dell’anno.

Ultime notizie, tripletta storica alle Paralimpiadi di Tokyo

Entrano nella leggenda le Paralimpiadi di Tokyo con un podio, nei 100 metri, tutto azzurro e annesso record mondiale. Bella la dedica all’Afghanistan di Monica Contrafatto, che in quel Paese rimase ferita. Ricorda che quella terra le ha tolto molto, ma le ha dato tantissime emozioni. Salgono così a 69 le medaglie italiane in Giappone.

Ultime notizie, Italvolley femminile campione d’Europa!

Magia a Belgrado: l’Italia femminile del volley ha conquistato il titolo di campione d’Europa, strapazzando in finale la bestia nera Serbia davanti al suo pubblico. 3-1 il punteggio finale, Paola Egonu ha vinto il titolo di miglior giocatrice della finale. Bella la dedica durante la premiazione per Caterina Bosetti e Sarah Fahr, assenti alla spedizione continentale, ma presenti sul palco con le rispettive divise. Tripudio azzurro, per un’estate davvero irripetibile per i nostri colori.

Ultime notizie, Penelope Cruz ospite d’onore al festival di Venezia

Penelope Cruz è stata l’ospite d’onore di oggi al festival del cinema di Venezia. Un tappeto rosso di Venezia mai così glamour per celebrare, in questa edizione, la bellezza e il fascino femminile con la presenza delle modelle più famose che hanno sfilato.



