Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, guerra: 1.200 morti nella sola Isreale, neonati decapitati

La guerra che si sta combattendo tra Israele ed i palestinesi di Hamas ha messo in moto anche il sistema di sicurezza per i nostri connazionali che si trovavano nei luoghi della guerra. Due aerei dell’Aeronautica militare sono atterrati stamani in Italia, all’aeroporto di Pratica di Mare, portando indietro i primi 200 connazionali e nei prossimi giorni sono previsti altri voli che dovrebbero portare altri 500 italiani, come ha dichiarato il ministro Antonio Tajani.

Gli italiani presenti nel paese, per i motivi più diversi, sono circa 18mila e molti di questi hanno un doppio passaporto, italiano e israeliano. Attivata anche l’Unità di crisi presso il Ministero degli Esteri, che potrebbe anche richiedere l’utilizzo di vettori civili. Le persone che attendono di essere rimpatriate stanno vivendo momenti angosciosi e molti voli operati da compagnie commerciali vengono cancellati. Anche raggiungere l’aeroporto Ben Gurion risulta complicato. Intanto le vittime ad Israele sono più di 1.200 e sono stati trovati anche dei neonati decapitati in un kibbutz.

Nuova giornata di passione per i viaggiatori italiani. Dopo lo sciopero dei trasporti di lunedì 9 ottobre, ieri si sono fermati i taxi, uno stop di 24 ore su tutto il territorio nazionale. A proclamare l’agitazione sono state le sigle sindacali Usb, Orsa e Fast Confsal, e la stessa ha interessato le principali città italiane, da Roma a Milano, passando per Torino, dove è già alta la difficoltà nel reperire un’auto “bianca” nei giorni di lavoro ordinari.

“La causa scatenante è il Decreto Asset”, ha fatto sapere il sindacato Usb, puntando il dito in particolare contro la possibilità di rilasciare fino al 20% di nuove licenze, “abrogando ogni norma che prevede una programmazione territoriale”. I tassisti accusano “Enti Locali e governo che si rimpalleranno le responsabilità dell’incremento delle licenze senza nessun dato concreto”. Riccardo Cacchione, coordinatore di Usb Taxi, aggiunge: “c’è già una legge che aspetta da quattro anni e mezzo” di essere varata. “Per andare a cercare di riordinare il settore e per ricostruire una mappa che il ministero dei Trasporti non ha, si introduce invece una misura che interviene senza avere dati concreti e abroga le norma che doveva stabilire, come rilasciare le licenze sui territori. Insomma, esattamente l’opposto di ciò che avrebbero dovuto fare i decreti attuativi”.

Ultime notizie, morto Ettore Mo

Nella giornata di ieri è arrivata la triste notizia della morte di Ettore Mo, giornalista e inviato di guerra. A comunicare la nuova è stata Milena Gabanelli, che attraverso la propria pagina X ha scritto: “un compagno di viaggio, un amico e maestro. Da lui l’insegnamento più grande: imparare a raccontare senza aggettivi. Ci ho provato. Stasera sul tuo lago Maggiore fa un po’ più buio”.

Nato in Piemonte, a Borgomanero, Ettore Mo aveva 91 anni e aveva mosso i primi passi presso la redazione del Corriere della Sera ad inizio anni ’60. La “folgorazione” la ebbe però a fine anni ’70, quando scoppiò la guerra in Afghanistan e quando Ettore Mo scoprì appunto la vocazione per le zone di guerra. “Non c’è niente di più di una guerra per raccontare il dolore e la crudeltà del genere umano. Nella guerra succede davvero di tutto, tutta la natura umana si rivela. Buona o cattiva che sia”, diceva.

Ultime notizie, Biden sentito alla Casa Bianca per l’inchiesta dei documenti

Nell’ambito dell’inchiesta circa i documenti top secret, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato sentito dal procuratore speciale Robert Hur. Il commander in chief è stato trovato in possesso di incartamenti classificati presso i suoi vecchi uffici di Washington, cosa assolutamente vietata dalla legga d’oltre oceano.

Sulla vicenda si è espressa la Casa Bianca che attraverso una nota ha fatto sapere che: “Il presidente è stato ascoltato nell’ambito dell’indagine condotta dal procuratore speciale Robert Hur”. Biden e l’amministrazione Usa “stanno collaborando e, come opportuno, abbiamo fornito pubblicamente gli aggiornamenti rilevanti, per essere più trasparenti possibile, coerentemente con la preservazione dell’integrità dell’indagine”. L’indagine era nata a fine 2022 quando appunto vennero scoperti dei documenti top secret nella residenza privata nel Delaware di Biden, risalenti al periodo in cui lo stesso era vicepresidente.

Ultime notizie, la guerra Ucraina – Russia

Mentre la guerra continua sia sul terreno che con i missili, un gasdotto finlandese è stato danneggiato da un incidente e le cause del danneggiamento sono sospette, con timori di possibili interventi da parte di Mosca. La Nato ha assicurato che su questo incidente ci saranno sostegni da parte dell’organizzazione verso gli alleati che sono rimasti coinvolti.

Parlando dopo l’attacco di Hamas contro Israele, il portavoce del Consiglio di sicurezza degli USA ha dichiarato che il suo paese potrà continuare a sostenere anche l’Ucraina oltre che Israele, entrambi attaccati da forze nemiche. Riguardo all’incidente del gasdotto finlandese, il segretario della Nato, Stoltenberg ha avuto un colloquio con Niistro. Il ministro russo Lavrov andrà a Pechino il prossimo lunedì, mentre Abu Mazen sta programmando un viaggio in Russia.

Ultime notizie, assegnata l’organizzazione degli Europei di calcio 2032 a Italia e Turchia

Il Comitato esecutivo dell’Uefa ha definito le nazioni che organizzeranno le fasi finali degli Europei di calcio sia nel 2028 che nel 2032- Per la prima data l’organizzazione spetterà insieme a Inghilterra ed Irlanda, mentre l’edizione 2032 vedrà affiancate Italia e Turchia, che all’inizio avevano presentato due candidature distinte, ma successivamente hanno deciso di unirsi.