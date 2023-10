Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, il cadavere di un uomo trovato in un cassonetto a Biella

Il cadavere di un uomo sulla trentina è stato rinvenuto in un cassonetto dei rifiuti a Biella, in località Chiavazza. La terribile scoperta è stata fatta da una donna che si era recata come ogni sera a gettare la spazzatura e che ha notato qualcosa di strano. Il corpo era avvolto in un telo di plastica e sulla testa aveva una calza di nylon. L’identità della vittima non è stata ancora rivelata.

L’area è stata completamente transennata subito dopo la chiamata alle autorità competenti da parte della donna. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e il sostituto procuratore Sarah Cacciaguerra, che ha disposto l’intervento della scientifica con il medico legale per i necessari rilievi. È emerso da questi che l’uomo presentava ecchimosi sul corpo, il volto tumefatto e ferite lacero contuse al sopracciglio. Secondo le ultime notizie riportate da Repubblica le indagini hanno portato al fermo di quattro persone (tre uomini e una donna tra i 24 e i 42 anni) con l’accusa di omicidio in concorso e soppressione di cadavere. Il movente è ancora un mistero.

ULTIME NOTIZIE: PARTE OGGI IL PATTO ANTI INFLAZIONE

È a partire da oggi che entra in vigore il patto anti-inflazione promosso dal Governo di Giorgia Meloni. L’obiettivo dell’iniziativa, che si concluderà il prossimo 31 dicembre, è quello di contenere l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. In totale sono circa 300 i prodotti interessati dagli sconti: pasta, pane, carne, pesce, latte, detersivi e beni utili per la cura della persona, questi alcuni esempi. Essi saranno indicati con un bollino ad hoc. I prezzi avranno un calo fino al 10%.

Sul sito del Ministero è stato diffuso l’elenco dei supermercati che, di città in città, hanno aderito all’iniziativa. I grandi brand come Esselunga, Conad, Carrefour, Pam, Lidl, Tigre, Famila e Decò applicheranno gli sconti nei loro punti vendita, che sono più di 25 mila.

ULTIME NOTIZIE: ELEZIONI IN SLOVACCHIA, VINCE IL PARTITO FILORUSSO DI FICO

Le elezioni parlamentari in Slovacchia si sono concluse con la vittoria dei socialdemocratici nazionalisti di sinistra dell’ex Premier filorusso Robert Fico. Un esito che ha ribaltato le previsioni, che davano per favorito Michal Simecka con Slovacchia progressista, partito centrista e liberale di chiara matrice europeista, che però ha collezionato solo il 17,02% delle preferenze a confronto con il 23,3% del suo avversario.

Robert Fico ha le idee chiare adesso della svolta che prenderà il suo Paese. È infatti intenzionato a interrompere gli aiuti a Kiev ed è contrario all’ingresso dell’Ucraina nella NATO. Smer (questo il nome del suo partito) ha comunque affermato che non commenterà i risultati delle elezioni fino a stasera.

ULTIME NOTIZIE: ANCORA ATTACCHI RUSSI IN UCRAINA

Ancora esplosioni in Ucraina e, in particolare, nella zona del porto di Odessa. “Le forze di occupazione russe stanno nuovamente attaccando il sud dell’Ucraina con i droni, probabilmente Shahed, che stanno volando dal Mar Nero in direzione della regione di Odessa”, ha riferito l’Aeronautica militare delle Forze Armate di Kiev. I militari di Vladimir Putin non hanno intenzione di dare tregua al Paese invaso.

Nella notte infatti anche un massiccio attacco con droni è stato lanciato dall’esercito russo sulla regione di Cherkasy, in Ucraina centrale, dove sono state colpite strutture in cui viene immagazzinato il grano. Le esplosioni hanno provocato incendi di vaste proporzioni. Lo ha riferito il governatore Igor Taburets.

