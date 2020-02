ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: il Coronavirus non rallenta (5 febbraio)

Non rallenta l’epidemia del coronavirus in Cina. La commissione sanitaria cinese ha precisato che le vittime sono arrivate a 425. I contagi sono aumentati di 3325 unità, superando quota 25 mila.Si registra il primo decesso a Hong Kong. Il mondo politico contesta una probabile chiusura dei confini con la Cina. Dall’Europa giunge la notizia che uno dei dieci belgi ritornati in patria è stato contagiato dal coronavirus. Le persone infettate al di fuori della Cina sono oltre 152. Il presidente Xi Jinping ha indetto una riunione con i membri del partito comunista, intimorendoli con pene severe qualora non venissero prese soluzioni rapide per contenere l’epidemia. Xi Jinping ha altresì invitato a sorreggere la ripresa delle industrie in molte parti del Paese. Dal 3 di febbraio il sindacato dei medici ha iniziato lo sciopero affinché le frontiere con la Cina venissero chiuse. L’astensione del lavoro dei medici ha creato gravi disordini. Carrie Lam, capo esecutivo di Hong Kong, ha rifiutato i blocchi totali dei collegamenti, giudicandoli “inappropriati” e “discriminatori”.

Ultime notizie, nave bloccata in Giappone

La nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan, ha avuto a bordo un uomo di anni 80 contagiato dal coronavirus ed altre 8 persone sospettate di aver contratto l’infezione. La nave si trova ora nel porto di Yokohama, come riferito da Yoshihide Suga, rappresentante del governo giapponese. Tutti i passeggeri della nave ed i membri dell’equipaggio sono stati posti a quarantena. In base alle ricerche effettuate dalla Carnival Japan l’uomo di 80 anni “non si era sottoposto a visita medica all’interno della nave” prima della navigazione.

Ultime notizie, GdF operazione anti riciclaggio Le Fiamme Gialle, nell’ambito di un’indagine “Fuel Discount”, hanno identificato un’organizzazione criminale colpevole di riciclare in Italia e all’estero danaro illegalmente accumulato. A capo della banda c’era un uomo di 40 anni chiamato “Semidio” che gestiva la società Ilva. I collaboratori stretti di “Semidio” erano due uomini: uno di anni 41 chiamato “Romeo” e l’altro “Stefano”, appartenente al clan camorristico Polverino. Dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso una frode che in due anni aveva portato nelle casse dei mafiosi 100 milioni di euro. In mattinata le forze dell’ordine hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 soggetti.

Ultime notizie, catturato il narcotrafficante

A Sant’ Eufemia d’Aspromonte domenica mattina è stato catturato dai carabinieri Domenico Romeo, noto trafficante di stupefacenti, nonché contabile della ‘ndrina degli Alvaro di Sinopoli. L’operazione è stata coordinata dalla Guardia di Finanza di Genova e dalla direzione distrettuale antimafia. Domenico Romeo era latitante dal luglio 2019. E’ incriminato per traffico di droga con l’aggravante del metodo mafioso. Al momento della cattura il latitante si trovava nell’appartamento della sua compagna insieme al suo figlio minorenne e ad altri parenti stretti. Romeo non ha reagito alla cattura. Nel corso delle indagini le forze dell’ordine hanno sequestrato 370 kg di cocaina del valore di cento milioni.

