ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: le risposte del Governo sul Natale (22 Dicembre 2020)

Ancora in altalena i dati relativi al Coronavirus nel bollettino di ieri. A fronte degli 87.889 tamponi eseguiti nel corso delle ultime 24 ore, i nuovi positivi sono 10.872, mentre i decessi sono stati 415. Con questi dati risale nuovamente il rapporto positivi / tamponi che torna al 12,3%. I positivi in totale nel nostro paese sono attualmente 613.582 con un calo di 9.178 rispetto al giorno precedente dato l’incremento giornaliero dei guariti, che sono stati 19,632. Continua il calo del numero delle persone ricoverate, – 12 nei reparti di terapia intensiva e – 13 per i ricoveri ordinari.

Ultime notizie, Le nuove norme per il periodo di Natale e i chiarimenti del Governo

Dopo l’emissione del Dpcm Natale ai tempi del Covid sono arrivati anche i chiarimenti richiesti da parte dei cittadini, che vogliono sfruttare le deroghe indicate senza incorrere in sanzioni. Durante le festività, nei giorni “rossi” si potranno effettuare delle visite a amici e parenti che vivono nella stessa regione, con il limite di 2 persone, limite nel quale non sono considerati i minori di 14 anni. Questi spostamenti possono avvenire solo 1 volta nell’arco della giornata e sempre rispettando le regole generali del coprifuoco, dalle 22.00 alle 5.00 della mattina successiva, con l’eccezione del 1° gennaio quando il coprifuoco terminerà alle 7.00 di mattina.

Ultime notizie, Gravissima esplosione a Chieti con 3 morti

Nell’azienda “Esplodenti Sabino” che si trova a Casalbordino in provincia di Chieti e che si occupa di recuperare la polvere da sparo, ieri si è verificata una esplosione che ha causato la morte di 3 persone. La dinamica dell’indicente non è stata ancora chiarita, ma per precauzione sia la ferrovia litoranea adriatica che la vicina autostrada sono state chiuse al traffico. Nella stessa fabbrica si era registrato un altro caso simile anche nel 2010. Le operazioni di soccorso si svolgono sotto il coordinamento della Prefettura di Chieti e vedono la partecipazione dei Vigili del Fuoco, dei carabinieri, dell’Asl di Chieti e della Polizia Stradale. La conferma dei tre morti è stata data da Carlo Sibilia, sottosegretario del ministero degli interni.

Ultime notizie, Via libera ai vaccini da parte dell’Unione Europea

I primi vaccini Pfizer arriveranno in Italia il 26 dicembre, un giorno prima del V Day comune per tutti i paesi della UE. La notizia dell’autorizzazione all’uso del vaccino è stata data dalla direttrice dell’Agenzia del farmaco, che ha dichiarato di non avere evidenza che il vaccino non funzionerà con quella che viene ormai chiamata la “variante inglese” del virus. In mattinata, dopo l’OK dell’Ema, è arrivata anche la comunicazione ufficiale di Ursula Von der Leyen. Per quanto riguarda questa variante, si conferma che è più contagiosa della precedente e quindi è necessario fare una maggiore attenzione in tutti i paesi europei.

Ultime notizie, Il Regno Unito isolato

Dopo l’annuncio della scoperta della nuova variante del virus, gli Stati della UE hanno interrotto i trasferimenti da e per il regno Unito, che si trova quindi isolato. Anche l’Italia ha attuato queste misure e in questi giorni si stanno effettuando dei tamponi di controllo ai passeggeri che sono tornati nel nostro Paese prima dell’emissione dello stop ai voli.

Ultime notizie, Verifica di governo in corso

Relativamente al Recovery Fund, il premier Conte si appresta ad una serie di incontri con i partiti che sostengono il suo governo e ha dichiarato che nell’elaborazione del piano sarà tenuto conto anche delle idee che saranno proposte dal parlamento. Conte h dichiarato che non ci saranno ritardi e che presto sarà elaborato un documento di sintesi.



